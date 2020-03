In serata. Ancora allerta per alcune ore oggi

Esondazione drl torrente Celone in territorio di Castelluccio Valmaggiore in serata. Le precipitazioni intense sulla parte settentrionale della Puglia hanno dunque provocato conseguenze di rilievo. L’allerta riguardante la regione (immagine: fonte protezione civile della Puglia) è in atto fino al pomeriggio odierno.