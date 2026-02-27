Di seguito il comunicato:

Dalla provincia di Taranto al cuore del Festival della Canzone Italiana: Angelo Fedele, imprenditore 26enne di Statte, conosciuto come il “Mago del Biscotto”, è approdato nella città dei fiori con un obiettivo ben preciso: far conoscere e valorizzare i prodotti tipici della tradizione pugliese attraverso il gusto autentico dei suoi biscotti artigianali.

Durante i giorni del Festival, Angelo Fedele ha consegnato personalmente le sue creazioni dolciarie ad alcuni dei big in gara, riuscendo a raggiungere artisti come Leo Gassman, Serena Brancale ed Eddie Brock, offrendo loro un assaggio della tradizione dolciaria pugliese prima delle esibizioni sul palco dell’Ariston.

«Lo scopo – racconta Angelo Fedele – è far conoscere la peculiarità dei prodotti tipici della nostra tradizione anche fuori dai confini della nostra provincia. I nostri amaretti e i ricci alle mandorle sono rigorosamente fatti in casa, con mandorle pugliesi selezionate. Perché la Puglia è anche buon gusto e qualità».

Angelo Fedele rappresenta inoltre una realtà innovativa per il territorio: è infatti il primo in provincia di Taranto ad aver avviato una IAD (Impresa Alimentare Domestica), un laboratorio alimentare domestico completamente autorizzato ASL, nato all’interno della propria abitazione e sviluppato nel rispetto di tutte le normative igienico-sanitarie.

Proveniente da una famiglia di panificatori – i nonni erano titolari di uno storico panificio di Statte – Angelo ha raccolto l’eredità della tradizione familiare custodendo le antiche ricette della nonna e trasformandole in un progetto imprenditoriale moderno. È così che nasce il “Mago del Biscotto”, un giovane artigiano che, con passione e dedizione, ha saputo portare un pezzo di Puglia fino a Sanremo, addolcendo i palati degli artisti poco prima della loro salita sul prestigioso palco dell’Ariston.

Un’iniziativa che unisce tradizione, identità territoriale e spirito imprenditoriale giovanile, dimostrando come anche una piccola realtà locale possa diventare ambasciatrice del gusto italiano su palcoscenici nazionali.