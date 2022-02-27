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Puglia, maltempo: allerta neve, temporali e vento. Codice arancione per il foggiano Protezione civile, previsioni meteo

27 Febbraio 2022
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Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alla prossima mezzanotte. Si fa riferimento a “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sul resto della Puglia, con quantitativi cumulati generalmente deboli; Nevicate al di sopra di 500-700m, con locali sconfinamenti a quote più¹ basse sulla Puglia settentrionale, con apporti al suolo moderati; Venti da forti a burrasca settentrionali su Puglia settentrionale con rinforzi di burrasca forte sui settori costieri. Forti mareggiate lungo le coste esposte. Possibile incremento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.


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