Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alla prossima mezzanotte. Si fa riferimento a “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sul resto della Puglia, con quantitativi cumulati generalmente deboli; Nevicate al di sopra di 500-700m, con locali sconfinamenti a quote più¹ basse sulla Puglia settentrionale, con apporti al suolo moderati; Venti da forti a burrasca settentrionali su Puglia settentrionale con rinforzi di burrasca forte sui settori costieri. Forti mareggiate lungo le coste esposte. Possibile incremento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.