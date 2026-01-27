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Regione Puglia, sanità: entro venerdì la delibera per l’abbattimento delle liste di attesa Consegnati dalle aziende sanitarie locali i rispettivi piani

27 Gennaio 2026
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Tutte le Aziende Sanitarie pugliesi hanno trasmesso i piani aziendali sperimentali per l’abbattimento dei tempi di attesa, come previsto dalla DGR n.1/2026 che individuava il termine nella giornata di ieri.

Le direzioni strategiche hanno descritto le azioni che saranno messe in campo per il recupero delle prestazioni oltre soglia, con priorità U (Urgenti) e B (Brevi) e in alcuni casi sono presenti anche i ricoveri ospedalieri in lista di attesa. La quasi totalità delle aziende ha indicato tra le prassi sperimentali l’estensione degli orari di apertura degli ambulatori nelle ore serali e nei weekend.

Ogni azienda, esaminando i dati specifici, ha inoltre previsto percorsi di tutela, in particolare per i pazienti oncologici e fragili, riportando anche le attività che saranno potenziate per la verifica dell’appropriatezza prescrittiva e per il monitoraggio delle attività descritte nei piani sperimentali.

I documenti sono in questo momento sottoposti alla valutazione da parte dell’assessorato, del Dipartimento e dell’AReSS: terminata la fase di validazione, entro venerdì i piani saranno approvati con un provvedimento di Giunta, in modo che le attività di recupero possano partire, come stabilito, dal prossimo primo febbraio.


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