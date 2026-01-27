Di seguito il comunicato:

Domenica 1° febbraio “I mille volti di Brigida, icona celtica, compatrona d’Irlanda”. Annoverata tra i più importanti patroni dei birrai, la Santa rappresenta una figura femminile ricca di fascino che ha saputo fondere le tradizioni druidiche con gli insegnamenti cristiani. Nel giorno della festa a lei dedicata, un viaggio per raccontare le tante sfaccettature di Brigida, dai miracoli al sapor di malto sino ai pellegrini che ne hanno diffuso il culto sulle Grandi Vie della Fede da Occidente a Oriente. Ancora una volta la birra si pone come legante tra la sfera religiosa, mitica, etnica e sociale favorendo il dialogo tra il piano umano e quello divino.

Appuntamento, dunque, per domenica 1° febbraio alle ore 19.30 presso La Taproom Baff Beer in via Liborio Romano n. 8 a Lecce.

“In questo nuovo appuntamento” racconta Aristodemo Pellegrino “la figura della Santa ci darà la possibilità di approfondire ancora una volta il rapporto tra il cibo e il sacro, puntando l’attenzione sulla dimensione rituale, sociale e alimentare della birra che ha favorito l’integrazione di popoli e culture differenti”.

Racconti al bancone: sorsi di storie e di birre ha l’obiettivo di proporre dei brevi incontri informali durante i quali condividere argomenti interessanti per favorire una maggiore consapevolezza rispetto alla birra artigianale, alla sua storia e agli stili birrari. Incontri destinati agli appassionati, ai semplici curiosi e a tutti coloro i quali vogliono approcciarsi al mondo della birra artigianale in maniera semplice e diretta.

Il format, ideato da Sulle vie della Birra, progetto pioniere in Puglia e Basilicata, che dal 2019 promuove il turismo birrario e alogastronomico attraverso itinerari, degustazioni narrate, incontri, seminari, visite guidate, trova spazio all’interno de La Tap Room del birrificio leccese Baff Beer, che sin dal suo avvio nel 2017 si è dimostrato attento alla valorizzazione della cultura della birra artigianale.

“Felici di portare avanti questo inedito format con Sulle vie della Birra” afferma Massimiliano Fioretti, birraio di Baff “un modo per invitare clienti, curiosi ed appassionati in tap room per ascoltare storie affascinanti, intriganti e spesso inaspettate che fanno emergere l’importanza culturale della nostra amata bevanda, raccontate con maestria e passione da Aristodemo.”

Conduttore delle conversazioni è Aristodemo Pellegrino, ideatore del progetto Sulle Vie della Birra, referente regionale Unionbirrai Beer Taster (UBT) per Puglia e Basilicata, beer writer, relatore e docente Unionbirrai, collaboratore alla Guida alle Birre d’Italia Slow Food, divulgatore di cultura birraria, archeologo, guida turistica abilitata, che svilupperà i differenti temi accompagnandoli con la consueta dose di ironia, leggerezza e curiosità.

Dove: La Taproom Baff Beer in via Liborio Romano n. 8 a Lecce

Quando: domenica 1° febbraio 2026, ore 19.30

Ingresso gratuito

Info e prenotazioni: 3770273636 – 3295459310