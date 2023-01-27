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Fritrak - Trasporto acqua

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Puglia, maltempo: allerta temporali, codice arancione in parte del foggiano Protezione civile, previsioni meteo

27 Gennaio 2023
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Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 20. Si fa riferimento a “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Possibile incremento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua. Possibile sfioro dalla diga di Occhito sul fiume Fortore e dalla diga di Capaccio sul torrente Celone.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.


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