Di seguito il comunicato:

Conferito alla danzatrice tarantina Roberta Di Laura il prestigioso “Premio Ambasciatore di Terre di Puglia” presso l’Auditorium Testori di Milano nella sede della Regione Lombardia dove si è svolta, con grandissimo successo, la 19° Edizione della manifestazione organizzata dall’Associazione Regionale Pugliesi di Milano presieduta dal Generale Camillo de Milato.

La danzatrice della Città dei due Mari è stata insignita dell’ambito riconoscimento, ideato da Giuseppe Selvaggi, con la seguente motivazione: “danzatrice professionista, coreografa internazionale ed insegnante di danza, per il legame costante con il territorio pugliese e per aver fatto conoscere oltre i confini nazionali l’eccellenza artistica italiana e pugliese, contribuendo a far apprezzare i talenti originari delle Terre di Puglia a livelli sempre più alti.

Roberta Di Laura, nata a Taranto nel 1992, artista poliedrica, cittadina del mondo, ma legata profondamente alla sua terra. Fin da giovanissima, brilla per talento, passione e determinazione nel panorama mondiale della danza facendo risplendere la Puglia nel mondo attraverso l’arte della danza. A soli 20 anni, è entrata a far parte del “Consiglio Internazionale della Danza di Parigi” partner Unesco, un traguardo che ha contribuito a consolidare la sua fama a livello mondiale.

La sua brillante carriera l’ha resa un’eccellenza tarantina e pugliese riconosciuta a livello internazionale,

una figura di spicco nel mondo della danza, culminando nel 2020 con il suo riconoscimento come una delle personalità più influenti dell’anno a livello mondiale sulla rivista internazionale “Stars” Illustrated Magazine di New York.

Da oltre dieci anni porta in alto il nome della città di Taranto calcando palcoscenici di tutto il mondo, da Germania, Marocco, Emirati Arabi a Inghilterra, Taiwan, Tunisia, Romania, Grecia, Spagna, Turchia e Francia.

Dal debutto in qualità di prima ballerina ed interprete principale nella produzione “Titanic Live Concert” , numerose sono state le esibizioni in moltissime città italiane ed in prestigiosi teatri tra cui il Teatro Olimpico di Roma dove si è esibita in ruoli iconici tratti dal repertorio del balletto classico. Di grande rilievo inoltre le esibizioni in diverse tramissioni Rai quali “Linea Blu” ed “E Viva il Videobox”.

Ha presentato progetti sulla danza in numerosi Congressi Mondiali di Ricerca sulla Danza da Atene a San Pietroburgo, dal Canada alla Florida, dall’Ucraina alle Bahamas, a Varsavia, Mosca, in Messico, Hong Kong e a Tokyo dove è stata l’unica rappresentante italiana a presentare un contributo.

Vincitrice di numerose competizioni internazionali di danza con illustri giurati del panorama tersicoreo mondiale, ha ricevuto il “Premio Cultura della Danza”nell’ambito della “Milano Dance Competition” e si è classificata al primo posto per la sezione danza classica alla competizione internazionale “Le Stelle della Danza” tra i cui giurati spicca Isabelle Ciaravola, étoile Opera di Parigi.

Il suo percorso artistico ricco di successi e soddisfazioni vanta anche l’organizzazione di prestigiosi eventi tra cui l’ “International Dance Gala – Roberta Di Laura” svoltosi a Milano per il decimo anniversario della sua carriera artistica.

Tra gli altri riconoscimenti ricevuti spiccano il “Premio internazionale La Rosa D’Oro” ricevuto presso il Parlamento Europeo dalla Fondazione Area Cultura di Roma, il “Premio Donna d’Autore a Palazzo Montecitorio a Roma ed il

Premio Internazionale Adriatico” nelle Marche nel 2023 “per aver onorato l’immagine più bella della Puglia”,

“Premio Internazionale Città di Crisalide Città di Valentino”, “Premio Nilde Iotti “, “Premio Città di Monopoli – Giovani Eccellenti”, “Premio Fiducia Adoc Taranto”, “Premio Internazionale di Cultura Re Manfredi”, “Premio Internazionale Universum Donna”, “Targa di Ambasciatrice di Grazia e Bellezza” dal Comune di Statte (cittadina di residenza), “Premio Donne di Puglia”, “Lifetime Achievements Award, “Premio Salento Donna”, “Premio Corriere di Taranto – Donne di Taranto”, “Premio Dies Virtutis”, “Ispiring Women´s Aichyci Award”, Premio alla Carriera “Una Vita per la Danza”, “Premio Vigna D’Argento, ‘Targa Talento Jonico”, “Premio Dea Ebe”, “Premio La Maschera Banfi”, “Premio Eccellenze Tugliesi”, “Premio Atleta di Taranto”.

La sua formazione di alto livello comprende corsi di perfezionamento ed aggiornamento presso istituzioni prestigiose come la Scuola di Ballo del Teatro alla Scala di Milano, la Scuola di Danza del Teatro dell’Opera di Roma e la Scuola del Balletto di Roma, dove ha avuto l’opportunità di frequentare uno stage con la mitica Carla Fracci. Ha inoltre perfezionato la sua tecnica con insegnanti provenienti dalle più grandi accademie internazionali, tra cui il Balletto dell’Opera di Parigi, il Balletto di Cuba, il Bolshoi di Mosca, l’Opera di Vienna e l’Accademia Vaganova di San Pietroburgo. Ha conseguito inoltre anche la laurea in “Arti e Scienze dello Spettacolo” presso l’Università “Sapienza” di Roma.

Attualmente impegnata a livello professionale a Stoccarda, in Germania, dove è una delle insegnanti di danza più richieste ed apprezzate dopo aver svolto la sua attività anche in Italia ed in altre città tedesche come Colonia, Düsseldorf, Francoforte ed Ulm. Sempre a Stoccarda la danzatrice dirige la compania di danza giovanile “Generation – Junior Dance Company” ed è direttrice artistica del “Tanzfestival Stuttgart”.