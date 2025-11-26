La torcia olimpica ha preso il via oggi dalla Grecia. Tra i primi tedofori Stefania Belmondo e Armin Zoeggler. La fiaccola olimpica, che arriverà a Roma il 4 dicembre e dal 6 inizierà il suo viaggio in Italia, sarà condotta complessivamente da 10001 tedofori fino all’inaugurazione delle olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. In Puglia il passaggio della torcia inizierà a fine 2025, il capodanno sarà a Bari. Nelle ultime settimane, di volta in volta, sono stati svelati nomi di personaggi famosi inclusi tra i tedofori. Fra gli sportivi, ad esempio, Antonella Palmisan, di Mottola, olimpionica di marcia, e la brindisina campionessa di tennis Flavia Pennetta. Oggi lo ha annunciato Annalisa Minetti.

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Scrive Annalisa Minetti:

I CARRY THE FLAME

Sono onorata di annunciare che sarò uno dei tedofori che porteranno la Fiamma Olimpica.

Mi mancano le parole per descrivere l’emozione che sento. Alzare quella fiamma sarà come vedere finalmente riconosciuti i tanti sacrifici fatti con amore e dedizione, per una causa che sento da sempre mia. È il simbolo di un percorso costruito passo dopo passo, cercando ogni giorno di rappresentare, al massimo delle mie possibilità, i valori e lo spirito del @comitatoitalianoparalimpico

Voglio ringraziare il Presidente Marco Giunio De Sanctis per avermi dato questa magnifica possibilità.

Ogni mio passo sarà un tributo allo sport, alla resilienza e a tutte le persone che ogni giorno trasformano i propri limiti in possibilità.