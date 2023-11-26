Calcio serie D girone H, risultati odierni: Barletta-Team Altamura 0-2, Bitonto-Fidelis Andria 0-0, Città di Fasano-Nardò 2-3, Gelbison-Rotonda 0-1, Manfredonia-Palmese 2-1, Matera-Gravina in Puglia 3-1, Paganese-Martina 0-1, Santa Maria Cilento-Angri 3-4. Classifica dopo tredici giornate: Team Altamura 29; Casarano 26; Nardò 24; Martina 23; Fidelis Andria, Gelbison, Matera 21; Città di Fasano 20; Barletta, Rotonda 19; Paganese 17; Angri 14; Manfredonia 13; Santa Maria Cilento 12; Palmese 10; Bitonto, Città di Gallipoli, Gravina in Puglia 9.