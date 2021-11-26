Oltre quaranta millimetri di pioggia in sei ore su Taranto, trenta su Martina Franca e Talsano, quasi quaranta su Otranto. In Puglia l’allerta ha validità fino alle 14 per “precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale su Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati sul resto del territorio. Possibili locali fenomeni di esondazione legati al transito delle piene. Venti: da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte su Puglia meridionale.” Rischio: secondo lo schema di seguito, fonte protezione civile della Puglia.