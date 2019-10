Inizio alle 15. L’anticipo odierno per il campionato di calcio di serie A è un evento per Lecce, il Salento, la Puglia. Stadio “Via del Mare” al completo, nonostante prezzi dei biglietti molto alti, per vedere la Juventus. E anche per la squadra di Liverani che ha detto della necessità di fare una partita oltre tutte le caratteristiche per fronteggiare i bianconeri.