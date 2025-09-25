Di seguito il comunicato:

Arrivato a Ostuni, proveniente da Brindisi l’uomo più forte del mondo Bruno Danovaro, habitué della Puglia, sia per allenarsi tra il Gargano, a volte nel Salento, comunque sempre in giro per l’amata Puglia. Il campione imbattuto da 120 matches, sommando più Arti marziali,Pluricampione del mondo in carica, da trent’anni ai vertici mondiali dello sport professionistico tra pesistica e Arti marziali,tra visite enogastronomiche ed incontri con papabili sponsor,si gode il Duomo di Santa Maria Assunta, piazza della libertà, Centro Storico,di Ostuni,;incapace di stare fermo,nonostante sia reduce da premiazioni,matches vinti,ha pensato bene di confrontarsi nuovamente nella specialita’di Spada Medievale a due mani dando vita ad uno scontro epico di altri tempi,spade vere protezioni e contatto pieno.Spettacolo incredibile per un atleta che la medicina continua a studiare per la sua longevità e poliedricità sportiva, come è accaduto una settimana fa a Milano al Summit Sport Cardiology dove Danovaro era Special Guest, nella foto durante il suo intervento, ma adesso buon vino e buona cucina pugliese per il campione,orecchiette con cime di rapa,accompagnate dal Primitivo di Manduria.Il campione è noto per la sua generosità e l’impegno costante verso i meno fortunati,inoltre ha manifestato la sua amministrazione per il cantante Albano:ha detto,lo ammiro per la sua voce,ma,soprattutto per i suoi valori,e,per tutto quello che ha costruito.Mi piacerebbe visitare la sua impresa vinicola.Non manca neanche un tuffo in mare ed una lunga nuotata dalla spiaggia di Rosà Marina,il campione ha da sempre manifestato il suo amore per la Puglia passando spesso lunghi periodi di allenamento per prepararsi per i suoi matches.