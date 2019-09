Di seguito un comunicato diffuso dal sindacato di polizia penitenziaria Uspp-Puglia e Basilicata:

Nota del Segretario Regionale USPP UGL comparto sicurezza Puglia e Basilicata , Vito MESSINA.

“ fa sapere che durante la visita sui luoghi nel carcere di Foggia, nella giornata di ieri 25 settembre ’19, continua, si è avuto modo di avere contezza delle più rilevanti criticità che regnano nella struttura Penitenziaria di Foggia, che vanno dell’elevata presenza di utenti anche della criminalità organizzata locale, in questo contesto, già di sofferenza, cui incide gravemente sulle condizioni operative che più difficilissime, cosa che mette in seria pericolo e difficoltà per il personale di Polizia Penitenziaria, preme evidenziare, che tutto questo l’avevamo già denunciato di recente con una nota a i massini livelli del DAP, cosa che abbiamo fatti ai margini della visita con il Neo Direttore della struttura rappresentando le nostre preoccupazioni sulla grave situazione .

Una delle ragioni che mi hanno portato a visitare nuovamente la struttura penitenziaria della Capitanata, cosa mi preme ringraziare la disponibilità ed il grande spirito collaborativo dimostrato dell’amministrazione locale, nell’illustrarci tutte le peculiarità che si presentano nella struttura, che vanno dalle carenze strutturali; alla mancata dotazione di attrezzature tecnologiche adeguate, queste occorrerebbero per sopperire alla carenza di dotazione organica; alla carenza di personale di ogni ordine e grado; al sovraffollamento di detenuti per la stragrande maggioranza locali o delle provincie vicine, per la maggiore provenienti o vicini alla criminalità organizzata, cosa che comporta non pochi rischi per tutto il contesto. È stata nostra premura, lanciare delle le nostre proposte migliorative per la qualità di vita del personale. Abbiamo convenuto sulla necessità con la massima urgenza mettere in atto un’azione condivisa per sollecitare misure concrete: innanzitutto, la carenza nell’organico ed interventi strutturali e tutto quanto anzidetto. Continua Messina, la polizia penitenziaria di Foggia è al collasso, gli agenti sono costretti a turni di lavoro massacranti cosa che serve un immediato potenziamento di dotazione organica e di interventi tecnologici idonei a dare un contributo fattivo alle tante carenze anzidette.

In tal senso la reggenza si sta prodigando per una serie di iniziative che inoltrerà ai massimi livelli del DAP, anche la scrivente sigla farà interventi mirati a fornire un contributo reale alla grave situazione che si registra in questa struttura, in modo tale che l’amministrazione a tutti i livelli, nonché la parte politica prendano in seria considerazione il “caso” di specie.

Inoltre, si è affrontato il problema dell’assenza di adeguati canoni per gli spazi in comune della polizia penitenziaria che vanno dai “posti di servizi in alcuni casi versano in condizioni pessime che minano la dignità del lavoratore, vi è la caserma agenti che è di prive di docce e vi sono tante altre situazione al limite del degrado. Si è avuto modo di evidenziare che l’elevato numero di detenuti assegnati, riduce la qualità della vita al personale impegnato alla gestione della struttura, cosa che non giova nemmeno anche ai detenuti stessi, soprattutto, in prospettiva della garanzia dei diritti previsti nella c.d. sentenza Torreggiani”.

Per queste ragioni che si era già chiesto una revisione del piano di assegnazione degli utenti, sarà nuovamente evidenziato .

La USPP investirà anche il mondo politici al fine che si faccia carico della grave situazione che vive il penitenziario di Foggia, questa segreteria non si stancherà di sollecitare interventi affinchè non vedrà un interesse concreto su questa vicenda.