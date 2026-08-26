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Alta Murgia, incendio: “massima emergenza” Poggiorsini come le altre municipalità del territorio

26 Agosto 2026
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Nel primo pomeriggio il Comune di Poggiorsini ha diramato un provvedimento che riguarda la “massima emergenza” nel teritorio a causa dell’incendio che da ieri devasta l’Alta Murgia. Quella di Poggiorsini è situazione analoga a quelle di Altamura, Gravina in Puglia e altre località ancora. In nottata c’erano stati ancora interventi per proseguire con il tentativo di spegnimento in corso da ieri e nella zona del parco dell’Alta Murgia, stamattina a prima ora, tre Canadair hanno operato. Le fiamme però persistono e, stando anche al provvedimento del sindaco di Poggiorsini, le operazioni sono descritte come “estremamente complesse e critiche” a causa di alte temperature e vento.. Sono all’opera per limitare il rogo devastante i vigili del fuoco e gli operatori, anche volontari, della protezione civile.

Tweet dei vigili del fuoco (ore 9,30):

incendio vegetazione nel Parco dell’Alta Murgia tra Gravina in Puglia, Poggiorsini e Corato: dal pomeriggio di ieri vigili del fuoco al lavoro con 12 squadre, tra cui rinforzi giunti da Foggia, Taranto e dal Molise. Dall’alba in volo 3 Canadair, operazioni di spegnimento in corso

(immagine: tratta da tweet dei vigili del fuoco)

 

 


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