Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Conversano:

Un evento per valorizzare i talenti musicali e offrire un’occasione di crescita artistica, confronto professionale e

condivisione: il 25 e 26 agosto Conversano ospita la prima edizione di “Conversano c’è” all’interno della stagione

“Borgo d’Estate 2025”. Nata da un’idea-progetto di Marcello Balestra, con il patrocinio e il sostegno del Comune di

Conversano, della Regione Puglia e di Puglia Culture e la collaborazione dell’associazione “Sartoria degli Artisti”, la

manifestazione, oltre a dare spazio alla nuova musica, rende omaggio ad artisti e cantautori che hanno fatto la

storia della musica italiana. Per questo, la prima edizione è dedicata a Lucio Dalla, con la direzione artistica di

Marcello Balestra, storico collaboratore del cantautore bolognese, già responsabile editoriale e A&R di Warner

Music Italia e, oggi, creative manager e talent scout in ambito musicale.

Cuore dell’idea-progetto di Marcello Balestra, lunedì 25 agosto alla “Casa delle Arti”, è una mattinata dedicata alle

masterclass e un pomeriggio che ha visto protagoniste le sessioni di ascolto aperte al pubblico. I partecipanti –

giovani cantautori e interpreti, solisti o in formazione – presenteranno dal vivo un proprio brano, edito, inedito o

in versione cover, ricevendo valutazioni e consigli da una commissione tecnico-artistica composta da Balestra, da

Antonio Tortolano, scrittore, giornalista e collaboratore de Il Messaggero, autore televisivo con esperienze in

diversi importanti Talent Show e da Carmine Errico per Django Music, agenzia musicale che opera a livello

nazionale e internazionale.

Oggi, 26 agosto, sotto la torre poligonale in corso Domenico Morea, omaggio a Lucio Dalla con lo spettacolo

“Lucio c’è”, concerto-racconto ideato e narrato da Marcello Balestra, che sarà accompagnato dalla Band Lucio c’è

e dalla voce di Francesco De Siena. La serata unirà musica e storie vissute insieme al cantautore, in un viaggio che

ripercorre la sua eredità artistica e umana.

Ospiti speciali Pierdavide Carone, che ha firmato successi come Di notte e Caramelle e che al Festival di Sanremo

2012 presentò Nanì con Lucio Dalla nella sua ultima apparizione pubblica, e Gio’ Di Tonno, artista poliedrico

vincitore del Festival di Sanremo 2008.

Alcuni dei giovani selezionati nelle sessioni del 25 agosto avranno la possibilità di esibirsi durante lo spettacolo

serale insieme alla band e a Marcello Balestra, interpretando dal vivo alcuni dei brani più iconici del repertorio di

Lucio Dalla. Durante la serata Bianca Chiriatti, giornalista del La Gazzetta del Mezzogiorno, curerà la

presentazione del libro “Lucio c’è” di Marcello Balestra, edito da Mondadori nel 2025.

Anche in questo caso l’ingresso è gratuito.

Con “Conversano c’è” si inaugura una rassegna permanente negli anni attraverso cui la città si conferma centro di

cultura e di musica, luogo d’incontro tra generazioni artistiche, palcoscenico che accoglie il talento e rende

omaggio ad artisti che hanno lasciato un segno indelebile nella cultura italiana, a partire dal grande Lucio Dalla.