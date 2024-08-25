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4 Maggio 2026
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Insieme per la sostenibilità Comune di Crispiano e Taranto 25

26 Agosto 2024
Municipio Crispiano

Di seguito il comunicato:

Il Comune di Crispiano e Taranto 25 siglano un Protocollo di intesa per avviare una partnership strategica che le vedrà collaborare in numerose iniziative, con una particolare attenzione alla sostenibilità.

L’importante documento sarà sottoscritto in una cerimonia che si terrà, alle ore 9.30 di lunedì 26 agosto, presso il Municipio di Crispiano; sigleranno il Protocollo d’Intesa Luca Lopomo, Sindaco di Crispiano, e Fabio Tagarelli, Presidente di Taranto 25.

Con loro alla cerimonia è prevista la presenza di assessori e di consiglieri del Comune di Crispiano, nonché una rappresentanza del Consiglio direttivo e dei 60 soci – imprenditori e professionisti – tarantini che si sono uniti in Taranto 25 per contribuire allo sviluppo sostenibile della comunità.

Il Comune di Crispiano è stato primo comune in Puglia ad aderire alla Rete dei comuni sostenibili, tra l’altro sostenendo dal 2021 il Festival della sostenibilità – Agenda 2030 nella Puglia delle cento masserie, probabilmente la più grande iniziativa in Puglia per sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale e realizzare un cambiamento culturale e politico che consenta al territorio, alla Provincia di Taranto, alla Puglia e all’Italia di attuare l’Agenda 2030 delle Nazioni unite e i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) riunendo soggetti del mondo economico e sociale del territorio.


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