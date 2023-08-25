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Isabel Discipio, 19 anni, di Noicattaro, è miss Framesi Puglia Selezione regionale ad Altamura

26 Agosto 2023
Miss Italia Isabel Discipio e Miss Framesi Puglia 10

Di seguito un comunicato diffuso da Miss Italia Puglia:

Isabel Discipio, 19enne di Noicattaro, ballerina è Miss Framesi Puglia, ovvero colei che incarna al meglio l’hairbeauty professionale pugliese.

Miss Italia Isabel Discipio e Miss Framesi Puglia 1È stata eletta nel corso della finale regionale di Miss Italia che si è tenuta giovedì 24 agosto ad Altamura, presso le Mura Megalitiche in zona Stadio, e a votarla è stata una giuria presieduta dal sindaco di Altamura Vitantonio Petronella e composta dal vicesindaco Angela Miglionico, dall’assessora all’istruzione Lucia Diele, dall’area manager Framesi per Puglia, Lazio, Abruzzo, Molise e Basilicata Giulio Primicino e dall’organizzatore di eventi e imprenditore nel campo del noleggio auto di lusso Davide Dileo.

L’evento è stato organizzato dalla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia Puglia e Basilicata, con il patrocinio del Comune di Altamura.

A condurlo Christian Binetti, apprezzato presentatore tra le altre cose del programma televisivo Miss Italia Puglia e Basilicata in onda su Antennasud, mentre ad alternarsi sul palco con le aspiranti miss, il cui hair style è stato curato da Marina Charme Parrucchieri, salone della multinazionale italiana Framesi, ci son state la cantante Elena Cappiello con la sua splendida voce e con le sue esilaranti incursioni l’attrice comica Lilia Pierno, suocera di Checco Zalone in “Quo Vado” e protagonista della puntata di Forum più visualizzata.

Si ringrazia:

LILT Lega Italiana Lotta ai Tumori sez. Bat, Ufficio Moda Italia, Roma Immobiliare, Feninmprese Bari, Corgom retreading & recycling, Domenico Buono Man Style Barletta, Zamà.


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