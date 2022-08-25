Di seguito il comunicato:

“La libertà macchia il cappotto”, il nuovo romanzo di Antonello Loreto uscito a quasi quattro anni di distanza da Regina Blues, l’opera che ha segnalato l’autore aquilano all’attenzione delle cronache e che è stata molto premiata dai lettori, sarà presentato giovedì 1 settembre alle ore 21 presso il Chiostro del Museo Civico per iniziativa dell’associazione culturale FramMenti e sarà la prima di tre tappe “salentine” che toccheranno Santa Caterina (Le) sabato 3 settembre e Oria (BR) Domenica 4 settembre. La presentazione sarà moderata dall’autore Lorenzo Di Lauro.

Il libro edito da All Around, la casa editrice del giornalismo italiano, è uscito nelle librerie a partire dal 26 maggio dopo la fortunata anteprima del Salone Internazionale del libro di Torino. Narra la storia di riscatto e di emancipazione di Quentin (Q, come ama essere chiamato), un “giovane Holden” contemporaneo. Il ragazzo è un tipo bizzarro che, grazie al suo carattere ironico, ha saputo resistere ai colpi duri ricevuti negli anni dell’adolescenza. Per difendersi dalle angosce di una vita difficile, Q costruisce giorno dopo giorno attorno a sé un perfetto mondo “di plastica”, confortevole, coltivando in maniera maniacale le sue passioni (il cinema, il tennis, la musica) ma finendo per allontanarsi progressivamente da tutto e da tutti. Una originale offerta di lavoro lo convincerà a trasferirsi in Trentino dove Q incontra l’amore che gli ribalterà la vita.

BREVE BIOGRAFIA DELL’AUTORE

ANTONELLO LORETO (L’Aquila, 1970) è stato per venti anni un manager nel campo dello sviluppo e del marketing. Ha collaborato con l’Istituto Cinematografico “La lanterna magica” come articolista della rivista mensile interna. Da otto anni si dedica esclusivamente alla scrittura. Ha esordito nel 2014 con La favola di Syd, Un’altra scelta (2016), Regina Blues (2018) e ha diretto la collana di narrativa “Geyser” per Edizioni Progetto Cultura dedicata ad autori emergenti.