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Incendi boschivi: in Puglia 5210 interventi da metà giugno a ieri, il numero più alto fra le regioni italiane Rogo a Veglie dalla serata

26 Luglio 2024
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Da ieri sera è in corso un incendio in territorio tra Veglie e Porto Cesareo.

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Di seguito un comunicato diffuso dai vigili del fuoco:

Dal 15 giugno al 25 luglio sono stati 23.272 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per incendi boschivi e di vegetazione in genere. Sono 7.221 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando furono 16.051, un periodo che fu però caratterizzato dall’alternanza di giornate caldo e altre più fresche e piovose.
Impegnati complessivamente nelle operazioni di spegnimento 104.224 vigili del fuoco, 38.800 i mezzi impiegati, per un totale di 27.654 ore d’intervento (*).
Il maggior numero di incendi si registra in Puglia, dove i vigili del fuoco hanno effettuato 5.210 interventi. Le altre regioni maggiormente colpite dagli incendi sono state la Sicilia (4.901), il Lazio (3.473), la Calabria (2.724) e la Campania (2.053).

(*) I dati sommano l’impiego ripetuto degli stessi uomini e mezzi in successivi turni di servizio nel periodo di riferimento.


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