Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Il Lungomare Eroi del Mare ad EsT (zona Lido La Playa) di Castellaneta Marina (Ta), palcoscenico del Gusto, del Divertimento e di tanta Birra con il Festival Internazionale delle Birre, dal 26 al 28 Luglio 2024.

Organizzato da Tipici di Puglia con il Patrocinio di Comune di Castellaneta (Ta), Duc (Distretto Urbano del Commercio) di Castellaneta e la collaborazione di Tipica Puglia, Apulian Village e Explovery Terra delle Gravine, nei giorni di Venerdi 26, Sabato 27 e Domenica 28 luglio 2024, il lungomare di Castellaneta Marina, ospiterà la prima edizione del “Festival internazionale delle Birre”.

“Con queste manifestazioni, miriamo a promuovere sempre più la nostra bellissima costa marina, sempre più punto di riferimento del turismo in Puglia”, dichiara l’Assessore Comunale al Turismo Anna Molfetta che poi continua “il cartellone estivo 2024 di Castellaneta, è ricco di iniziative rivolte a tutti i nostri concittadini e a che avrà il piacere di visitare Castellaneta e Castellaneta Marina in questa estate. Molti gli appuntamenti, dalla cultura, agli spettacoli ma anche al sano divertimento come quello che avremo nel weekend che va dal 26 al 28 luglio, con il Festival Internazionale delle Birre”.

Il programma della tre giorni prevede per Venerdi 26 Luglio 2024 lo spettacolo Musicale dei NITROPHOSKA, Sabato 27 luglio lo spettacolo Musicale de LA BANDA DEL TARANTINO e per chiudere la tre giorni il gruppo folk dei CIPURRID.

A seguire sul palco dopo ogni spettacolo, musica per tutti con il DJ set dei DJ Nigo Greco, Alessandro Sorino e Dj Leo. Start ore 19.

Ma non solo musica ma anche tanta sana gastronomia rigorosamente pugliese, simpatici street food e tanta tanta birra internazionale.

Appuntamento dunque per venerdi 26, sabato 27 e domenica 28 presso il Festival Internazionale delle Birre allestito sul Lungomare Eroi del Mare, lato est (zona La Playa).