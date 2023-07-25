Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Di scena il Duo voce e chitarra “Veronica Sanchez – Kurt Martinez” per la settima edizione del Festival

Chitarristico Internazionale “Città dello Jonio” il 26 luglio alle ore 21.00 presso il Chiostro della Chiesa

Regina Pacis di Lama. Nato nel 2017 da un’idea della direttrice artistica M^ Maria Ivana Oliva,

Presidentessa dell’Associazione musicale “Guitar Artium”, il Festival pone i riflettori sulla “chitarra” con

l’intento di offrire al territorio un connubio di musica di qualità e valorizzazione delle risorse culturali della

città di Taranto.

Il Festival è patrocinato dal Comune di Taranto, Regione Puglia e Centro di Servizi di Volontariato di

Taranto, che ne riconoscono l’importanza esclusiva sul territorio.

Il Duo proviene dal Texas e che fa unica tappa in Puglia di un giro di concerti in Italia.

Veronica Sanchez è una cantante e cantautrice.È un raro talento naturale che ha iniziato a cantare, suonare

la chitarra e comporre musica all’età di dodici anni. Veronica ha conseguito una laurea in Vocal

Performance presso l’Università del Texas-Panamericana. L’unicità di Veronica come cantante risiede nella

sua capacità di esibirsi in vari stili musicali tra cui Opera, Jazz, Pop, Tejano e Mariachi. Il suo talento ha

attirato l’attenzione della sua comunità e di numerosi musicisti di tutto rispetto. Ciò ha portato le sue

composizioni a essere presenti nel documentario PBS trasmesso a livello nazionale Accordiones de Texas, la

possibilità di lavorare e fare tournée con molte leggende musicali, e l’onore di esibirsi per il Presidente degli

Stati Uniti.

Kurt Martinez ha conseguito il titolo di Dottore in Arti Musicali presso l’Università del Wisconsin-Madison,

si è anche laureato in performance di chitarra presso la Georgia State University e l’Università di Miami. Ha

studiato con alcuni dei migliori insegnanti del mondo, tra cui Javier Calderon, Angelo Gilardino e Juan

Mercadal. I suoi studi lo hanno portato in Europa, dove ha frequentato i Corsi Internazionali di Chitarra in

Italia ed ha studiato chitarra flamenco a Madrid, Jerez de la Frontera, Granada e Cordoba in Spagna, con

numerosi illustri chitarristi. Conduce un programma di esibizioni attivo e ha presentato recital a festival di

chitarra negli Stati Uniti, Europa, America Centrale, Sud America e Messico. La ricerca di dottorato del di

Martinez su La Folia ha portato a un articolo pubblicato su Soundboard Vol 30 No. 3, 2004, e alla sua

registrazione di debutto dal titolo Folias. Il Dr. Kurt Martinez ricopre attualmente la carica di Direttore della

School of Music presso l’Università del Texas – Rio Grande Valley.

In programma brani della tradizione popolare messicana e sudamericana.

L’ingresso agli eventi è libero fino ad esaurimento posti.