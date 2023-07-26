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3 Maggio 2026
Manfredonia: all’assessora, “Ti auguro di essere violentata da uno straniero” La vergognosa affermazione denunciata da varie consigliere comunali

Puglia, caldo: nessuna località arriva a 35 gradi stamattina. Bari codice giallo domani e venerdì Caronte verso la fine

26 Luglio 2023
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Lo schema di home page è tratto dalla rilevazione della protezione civile della Puglia. È davvero cambiato il vento. Ieri, come per la dozzina di giorni precedenti, a quest’ora i bollini fucsia che simboleggiano temperature superiori a 40 gradi erano numerosi e molti altri erano rossi (da 35 gradi in su). Il calo nella zona centrosettentrionale rispetto a ieri è in media di una decina di gradi, un po’ più contenuta nelle altre parti della regione.

Ondate di calore: Bari oggi codice rosso ma domani e dopodomani giallo, secondo quanto emerge dal bollettino (riportato sotto) del ministero della Salute.

Citta’ 26/07/2023 27/07/2023 28/07/2023
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* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (http://www.arpa.emr.it/sim/external/pciv/bollettino_calore_pciv.php)
** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/bollettino_calore_comune_torino.pdf/at_download/file)

 

 

 

 

 

 


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