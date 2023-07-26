Lo schema di home page è tratto dalla rilevazione della protezione civile della Puglia. È davvero cambiato il vento. Ieri, come per la dozzina di giorni precedenti, a quest’ora i bollini fucsia che simboleggiano temperature superiori a 40 gradi erano numerosi e molti altri erano rossi (da 35 gradi in su). Il calo nella zona centrosettentrionale rispetto a ieri è in media di una decina di gradi, un po’ più contenuta nelle altre parti della regione.

Ondate di calore: Bari oggi codice rosso ma domani e dopodomani giallo, secondo quanto emerge dal bollettino (riportato sotto) del ministero della Salute.

* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (http://www.arpa.emr.it/sim/external/pciv/bollettino_calore_pciv.php)

** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/bollettino_calore_comune_torino.pdf/at_download/file)