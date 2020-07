Puglia: trenta contagi in tre giorni

Nove, tredici e otto. Giorno dopo giorno, fra giovedì e ieri la Puglia ha fatto registrare trenta nuovi casi di corona virus. Il capo della task force Lopalco parla di “indiscutibile ripresa della circolazione” e la task force mette a punto, in queste ore, un documento tecnico-scientifico perché la popolazione sia messa di fronte alla realtà. Ovvero, le prescrizioni vanno rispettate. Semplici accorgimenti: distanziamento, mascherine.

Fra le situazioni pugliesi più complicate in questo periodo c’è quella di San Nicandro Garganico: in quella località del foggiano registrati sei casi (un’intera famiglia) tutti asintomatici. È stato necessario l’isolamento per sessanta persone.