Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Domenica 26, le ultime proiezioni e alle ore 21,30 la Cerimonia di premiazione con la consegna delle “Chiavi d’oro” e “Chiavi d’argento” che saranno assegnate, oltre che dalla Giuria tecnica, anche da giurie popolari formate dal pubblico per i vari settori previsti. A seguire le proiezioni dei lavori vincitori.

“Vi aspettiamo alla serata conclusiva di questa emozionante “avventura” – ha dichiarato il direttore artistico del PiFF Umberto Rey – per, insieme, assistere alle ultime due proiezioni e alla consegna dei premi. “Avventura” perché abbiamo tenacemente proseguito il lavoro per il Festival, fermato del Covid19 e deciso di effettuarlo ugualmente appena possibile. Siamo stati uno dei primi Festival a ripartire dopo il lockdown e abbiamo dovuto riprogrammare non tanto i lavori selezionati ma tutta la parte organizzativa e ridesignare le presenze degli autori. I lavori, infatti, provengono da 20 paesi: Italia, Albania, Argentina, Bulgaria, Canada, Cina, Croazia, Etiopia, Francia, Germania, Giappone, Haiti, India, Inghilterra, Kossovo, Portogallo, Russia, Stati Uniti, Svizzera, Taiwan. Molti non hanno avuto modo di partecipare di persona. Con alcuni di loro, tramite collegamenti audio-video, abbiamo avuto modo di colloquiare e commentare le opere; con altri, purtroppo, no.

Sette giorni di Festival con incontri, dibattiti seguiti alle proiezioni delle opere selezionate, tra le oltre 200 pervenute; 14 lungometraggi di finzione, 19 docufilm e 34 cortometraggi e 34 cortometraggi. Non posso che rinnovarvi l’invito ad essere presenti per, insieme, celebrare la conclusione della prima edizione di questo progetto che abbiamo chiamato PiFF – Puglia international Film Festival e che ha portato l’intera regione Puglia all’attenzione dei media nazionali e internazionali oltre che coinvolgere autori, registi, operatori del mondo del cinema. Numerosi i vincitori che, contattati nella tarda mattinata, al termine anche dello spoglio dei voti sia on-line che delle giurie popolare, hanno annunciato la loro presenza”.



​​​​​​domenica 26 luglio 2029

Dalle 19.00 alle 21.10 FILM IN CONCORSO

– Mosul diretto da Dan Gabriel – Stati Uniti – durata 01:26:16

– Atto di fede diretto da Vittorio Antonacci – Italia – durata 53:00

Dalle 21.30 alle 23.30 Cerimonia di premiazione