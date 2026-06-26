Di seguito il comunicato:

Unire la passione per le due ruote alla forza espressiva dei sogni dei bambini. Questa è la sfida di Antonio Laneve, insegnante di sostegno tarantino della Scuola Secondaria di primo grado “Pirandello”, che nel mese di luglio intraprenderà un viaggio solidale in solitaria: il periplo completo della Sardegna in bicicletta. Oltre 1.200 chilometri e 14.000 metri di dislivello positivo, da completare in un massimo di 16 tappe sotto il sole dell’estate mediterranea.

L’iniziativa nasce con un obiettivo preciso: portare idealmente con sé i piccoli pazienti del reparto di Oncoematologia Pediatrica e Pediatria dell’ospedale SS. Annunziata di Taranto. Nelle borse della sua bici, Antonio custodirà e tufferà nel vento i disegni realizzati dai bambini nei mesi scorsi, grazie al supporto dei volontari e degli educatori dell’associazione S.I.M.BA. ODV. Disegni che colorano desideri, speranze e il futuro di chi affronta una delle prove più difficili.

“Ogni giorno a scuola vivo accanto ai ragazzi, alle loro fragilità e alla loro straordinaria capacità di guardare il mondo con speranza”, spiega Antonio Laneve. “Respiro quotidianamente una città, Taranto, che porta sulle spalle ferite ambientali e sociali che colpiscono troppo spesso i più piccoli. Questo progetto non nasce per fare marketing del dolore o per raccontare la sofferenza. Vuole essere un inno alla vita, alla forza e alla leggerezza che solo i bambini sanno insegnarci”. Ogni salita e ogni chilometro lungo le coste sarde avranno i colori delle speranze dei piccoli del SS. Annunziata, trasformando la fatica sportiva in un messaggio concreto di vicinanza e di rinascita.

Un percorso che parte da lontano: la storia solidale di Antonio

La Sardegna non è la prima meta per il docente-ciclista. L’impegno sociale su due ruote di Antonio Laneve ha radici profonde. Tre anni fa ha attraversato l’Italia da Bologna a Lampedusa, pedalando per i diritti dei bambini migranti alla ricerca di una speranza. Lo scorso anno ha invece percorso 2.000 chilometri in lungo e in largo nella sua Puglia, dedicando ogni tappa alla libertà e al supporto dei bambini di Gaza. Entrambe le passate avventure sono state legate a importanti raccolte fondi per Save The Children. Quest’anno, la bussola della solidarietà lo ha riportato a casa, per pedalare a stretto contatto con la realtà del territorio tarantino.

Come sostenere il progetto “Buon Vento!”

Il viaggio è associato a una raccolta fondi attiva sulla piattaforma Rete del Dono, il cui ricavato sosterrà direttamente le attività ludiche, i laboratori creativi e i percorsi di supporto che l’associazione S.I.M.BA. ODV offre quotidianamente ai bambini e alle famiglie durante il ricovero ospedaliero. È possibile donare al link:

https://www.retedeldono.it/iniziativa/antoniolaneve/buon-vento

Sarà inoltre possibile seguire le tappe, gli incontri e il diario di bordo di Antonio giorno dopo giorno attraverso i suoi canali social ufficiali: