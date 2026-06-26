Le città italiane prese a campione dal ministero della Salute in tema di ondate di calore sono ventisette. Di queste, diciannove sono oggi in codice rosso. Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona, Viterbo. Nessuna città in codice arancione. In codice giallo Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Messina, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Trieste. Il capoluogo della Puglia sarà in allerta rossa anche domani.