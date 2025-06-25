Di seguito il comunicato:

Un festival diffuso. Un festival di comunità. Questo è diventato negli anni Lectorinfabula. Quest’anno, infatti, in occasione della XXI edizione, dal 18 al 27 settembre 2025, i Comuni che ospiteranno gli eventi del festival di cultura europea organizzato dalla Fondazione Di Vagno, saranno 6: con Conversano anche Bari, Castellana Grotte, Putignano, Rutigliano e Turi.

A loro vanno aggiunti anche i Comuni che ospiteranno gli autori e le autrici di Lectorinfabula nelle loro scuole o che raggiungeranno Conversano con i loro studenti e le loro studentesse per poter partecipare all’edizione 2025: Modugno, Mola di Bari, Monopoli, Noci, Noicattaro e Polignano a Mare.

Tanti luoghi di cultura che ospiteranno giornalisti/e, scrittori e scrittrici, intellettuali che approfondiranno il tema guida di quest’anno “L’orizzonte dell’umanità”.

Lectorinfabula è un Festival che ha avuto una crescita continua riuscendo a coinvolgere un territorio che si allarga di anno in anno grazie alle richieste di partecipazione che arrivano da molti dei Comuni vicini, soci e non. Non è la prima volta per il festival che già negli anni scorsi ha organizzato serate di approfondimento in Comuni vicini, ma è la prima volta che la Fondazione, istituto di cultura e Fondazione partecipata dalla Regione Puglia, accetta inviti spontanei per far nascere una rete che trova a Conversano le proprie radici.

Lectorinfabula 2025 si può tradurre dunque in questi numeri: 10 giorni di Festival a fronte dei 7 dell’anno scorso, circa 125 incontri di cui 46 per le scuole, 12 Comuni ospitanti.

Da singoli appuntamenti “episodici” si trasforma in “festival diffuso”. Una naturale evoluzione di un percorso che mira a una condivisione più ampia e alla coesione territoriale. Una scelta che porta al coinvolgimento delle comunità perché il festival coinvolge direttamente la popolazione locale; alla collaborazione tra soggetti perché Lectorinfabula vede la collaborazione tra enti pubblici, privati e associazioni e crea un tessuto di relazioni che rafforza la coesione e promuove le Reti; alla promozione del territorio perché il pubblico avrà modo di scoprire, visitare e favorire l’economia del territorio; alla distribuzione degli eventi che non si concentrano in un unico luogo, ma si svolgono in diversi punti del territorio, rendendo l’esperienza sostenibile dal punto di vista finanziario, più accessibile e inclusiva; alla generazione di valore perché Lectorinfabula può contribuire alla creazione di valore economico e sociale, stimolando l’imprenditorialità locale e migliorando la qualità della vita dei residenti.

L’ORIZZONTE DELL’UMANITA’

Nel segno della continuità con le edizioni precedenti, il festival rappresenta un’occasione per riflettere e interrogarci sul tempo che stiamo vivendo, sulle trasformazioni impensabili fino a pochi anni fa, accompagnate da torsioni e forzature di tale intensità da risultare incomparabili rispetto a qualunque precedente.

In questo contesto l’intreccio fra politica, scienza e capitale, ha portato alla nascita di assetti di potere inediti ma talmente potenti da toccare le forme e i limiti delle sovranità degli Stati, fino a minare la certezza nelle Democrazie, e forse anche la stessa sopravvivenza del genere umano.

Diventa così cruciale comprendere come e quanto questa deleteria alleanza in atto, inconcepibile ai nostri occhi, stia trasformando il nostro modo di vivere e di relazionarci con il resto dell’umanità.

E se esista ancora una speranza a cui aggrapparci, prima di precipitare nel caos del Mondo.

L’apertura del festival si terrà giovedì 18 settembre a Bari. L’inaugurazione ufficiale prevede saluti e interventi degli organizzatori e dei rappresentati delle istituzioni sostenitrici del festival. Il pomeriggio si concluderà con una lectio sul tema principale di Lectorinfabula.

Da venerdì 19 a domenica 21 mattina il festival si sposterà a Putignano con 25 appuntamenti dislocati in Biblioteca, Teatro, piazza Plebiscito ed ex Macello.

Domenica 21 due eventi speciali:

ore 18:00 – Bari, Teatro Piccinni in collaborazione con Rai Radio3 e Puglia Culture

I padroni del Mondo, live podcast

ore 21:30 – Putignano, ex Macello

Mediterraneo Plurale, concerto-spettacolo

Da lunedì 22 a sabato 27 settembre, Lectorinfabula arriva a Conversano nel suo suggestivo centro storico tra piazza Castello e il complesso del Monastero di San Benedetto, la Chiesa di Santa Chiara e Casa delle Arti con 98 appuntamenti che si svolgeranno nell’arco dell’intera giornata.

Nella stessa settimana una ventina di eventi saranno ospitati nei Comuni di Castellana Grotte, Rutigliano e Turi e poi nelle scuole e nelle biblioteche di Modugno, Mola di Bari, Monopoli, Noci, Noicattaro, Polignano a Mare.

Lectorinfabula 2025 si chiuderà sabato 27 sera, a Conversano, nel Giardino dei Limoni con Leggere parole, un reading dedicato al Mediterraneo, culla della civiltà. Contro la guerra, contro tutte le guerre.

Il Programma al 25 giugno 2025, i primi nomi:

la riflessione sulla contemporaneità sarà affidata a Ezio Mauro, Francesca Mannocchi, Colin Crouch, Andrea Montanari, Piero Ignazi, Mario Ricciardi, Luigi Ferrajoli, Guido Mazzoni, Francesca R. Recchia Luciani, Brando Benifei, Domenico Favuzzi, Giancarlo Logroscino, Luca De Biase;

faremo il giro del mondo per comprendere meglio le società e le culture attraverso il racconto di Mario Del Pero, Massimo Faggioli e Raffaella Baritono dagli USA, di Costanza Spocci, Marta Bellingreri e Patrick Zaki dall’Egitto, dell’ambasciatore Alberto Bradanini dalla Cina, di Claudio Cappon dagli Emirati arabi, di Matteo Miavaldi dall’India e Darwin Pastorin dal Sudamerica, sulle possibili convivenze pacifiche tra israeliani e palestinesi con Gabriele Nissim e Susanna Ceccutti;

la “banalità” delle guerre dalla voce di inviati come Giovanna Botteri, Gigi Riva, Lorenzo Tondo, Nona Mikhelidze e Davide Lerner;

il Mediterraneo tra versi, musica e parole sarà oggetto di incontri, workshop, concerti e reading con Valerio Corzani, Antonio Castrignanò, Ziad Trabelsi, Yasmine Sannino dalla Turchia, Cesare Basile, Lorenzo Pavolini, Teresa Ludovico, Nabil Bey Salameh, Giuseppe Battiston e Christian Elia;

per immaginare di “rifare il mondo” con i bambini e i ragazzi ci saranno le storie di Ole Konnecke, Susanna Mattiangeli, Emma Lidia Squillari, Valentina Misgur, Bruno Zocca, Alessia Rossi, Lucia Baldassarri, Laverve, Elena Maria Battista e Gionata Bernasconi;

la narrativa sarà presente con Nadia Terranova, Mario Desiati, Antonio Manzini, Edoardo Albinati, Luca Mastrantonio, Francesco Carofiglio, Cristò e Leonardo Luccone;

la formazione culturale e la cittadinanza sarà nelle parole di Chiara Carminati, Nicoletta Gramantieri, Chiara Faggiolani, Roberta Favia;

il tema della Memoria tra importanza di ricordare e le manipolazioni della storia verrà affrontato da Wu Ming 1, Giorgio Van Straten, Fiorenza Taricone, Laura Mitarotondo, Simonetta Fiori, Carlo Greppi e Claudio Martelli;

il futuro fuggente della società italiana interpretato da Linda Laura Sabbadini, Nando Pagnoncelli, Giuseppe Laterza e Sarah Gainsforth;

l’umano nelle sue individualità tra slanci e paure con Francesca Zanini e Carlo Rovelli, Sualzo, Francesca Palumbo, Francesco Pacifico e Cristina Chiuso;

il lavoro e l’economia nell’analisi di Alessandro Volpi, Emanuele Felice, Tommaso Nannicini, Ivana Pais, Barbara Gasperini, Maurizio Del Conte, Giuseppe Venier e Mirella Giannini;

le interviste (im)possibili di Alessio Marzilli e il mondo della televisione raccontato da Tvtalk con Giorgio Simonelli e Sebastiano Pucciarelli;

la comunicazione scientifica e il Premio Panarese con Cristiana Castellotti, Roberta Fulci, Marco Motta, Gaetano Prisciantelli e Sandra Lucente;

il 25 settembre verrà proclamato il vincitore della quinta edizione del Premio nazionale di ricerca Di Vagno.

Insieme ai consueti appuntamenti organizzati dalle aree di lavoro della Fondazione: Scuola Leogrande sul reportage narrativo, Pagina’21 la rivista culturale online; il Piacere di lavorare sui temi del lavoro e Libex con la consueta mostra sulla satira e la libertà di espressione che racconta il mondo attraverso lo sguardo dei vignettisti.

Nella sua veste di Osservatorio europeo e internazionale, si rinnovano gli appuntamenti del Festival in collaborazione con il Consiglio d’Europa sulle giornate del patrimonio culturale europeo, Copeam con Mediterradio e Voxeurop con gli approfondimenti sul giornalismo di inchiesta indipendente.

Il programma è in corso di completamento, sono attesi nomi internazionali. Il programma completo sarà annunciato sul sito e sui social nel mese di agosto.

“Lectorinfabula” è promosso e organizzato dalla Fondazione di Vagno, con il sostegno e il

patrocinio del Consiglio d’Europa, del Ministero della Cultura, di Regione Puglia, Città

metropolitana di Bari, Città di Conversano, Comune di Bari, Comune di Castellana Grotte,

Comune di Putignano, Comune di Rutigliano e Comune di Turi.

Il festival è realizzato in collaborazione con l’Università degli studi Aldo Moro di Bari e il Politecnico di Bari. Mediapartner del Festival sono Rai Radio 3 e Pagina’21.

Sponsor Umana, Exprivia, Master Italy.