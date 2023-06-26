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Fritrak - Trasporto acqua

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Foggia a secco: consegna di migliaia di sacche di acqua per la popolazione, si prospetta per oggi il ripristino dell’erogazione idrica Il nuovo guasto alla condotta rotta e riparata una settimana prima

26 Giugno 2023
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Da ieri Foggia è nuovamente senza acqua o, nei casi migliori, con una pressione pressoché inesistente ai rubinetti.

Screenshot 20230626 070247Nuovo guasto alla condotta idrica che si era rotta una settimana prima ed era stata riparata. Tecnici dell’Acquedotto pugliese al lavoro per la nuova riparazione, si prospetta per oggi il ritorno all’erogazione idrica. Numerose autobotti allestite nei vari quartieri. Non solo, per fronteggiare l’emergenza.

Da Voce di Foggia:

Emergenza acqua. Consegnate (intorno a mezzanotte, ndr.) da AqP all’associazione di Protezione Civile NITA di Foggia ulteriori 1700 sacche di acqua potabile.
I volontari NITA al lavoro tutta la notte per garantire una capillare consegna dalla mattina.
A questi uomini e donne io proporrei una medaglia di ringraziamento da parte dell’amministrazione comunale di Foggia e dalla Regione Puglia.


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