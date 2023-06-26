Da ieri Foggia è nuovamente senza acqua o, nei casi migliori, con una pressione pressoché inesistente ai rubinetti.
Nuovo guasto alla condotta idrica che si era rotta una settimana prima ed era stata riparata. Tecnici dell’Acquedotto pugliese al lavoro per la nuova riparazione, si prospetta per oggi il ritorno all’erogazione idrica. Numerose autobotti allestite nei vari quartieri. Non solo, per fronteggiare l’emergenza.
Da Voce di Foggia:
Emergenza acqua. Consegnate (intorno a mezzanotte, ndr.) da AqP all’associazione di Protezione Civile NITA di Foggia ulteriori 1700 sacche di acqua potabile.
I volontari NITA al lavoro tutta la notte per garantire una capillare consegna dalla mattina.
A questi uomini e donne io proporrei una medaglia di ringraziamento da parte dell’amministrazione comunale di Foggia e dalla Regione Puglia.