Di seguito un comunicato diffuso da Radionorba:



Radio Norba Cornetto Battiti Live 2021 è già pronto a ripartire con tanti ospiti. Domani, domenica 27 giugno, è in programma la seconda delle cinque puntate, che andrà in onda in diretta alle 21 su Radio Norba, Radio Norba Tv e Telenorba, in streaming sulla nuovissima App di Radio Norba e su radionorba.it e norbaonline.it. E’ inoltre possibile seguire l’evento anche attraverso i social di Radio Norba, con l’hashtag #battitilive. Buona la prima. Dopo il grande debutto di ieri sera, il2021 è già pronto a ripartire con tanti ospiti. Domani,, è in programma la seconda delle cinque puntate, che andrà in onda in diretta alle 21 su, in streaming sulla nuovissima App di Radio Norba e su. E’ inoltre possibile seguire l’evento anche attraverso i social di Radio Norba, con l’hashtag

Sul main stage del Castello Aragonese di Otranto si alterneranno: J-Ax e Jake La Furia con il ritmo inconfondibile di “Salsa”, ai primi posti tra le hit più ascoltate del momento; il talentuoso Aka7even, reduce dal successo dell’ultima edizione di “Amici”, con la sua “Loca”; Fred De Palma, che anche quest’estate ci sta regalando uno dei successi destinati a lasciare il segno, “Ti raggiungerò”; poi ancora i Sottotono, fuori da qualche settimana con il nuovo album già anticipato da uno dei singoli più passati dalle radio, “Mastroianni”; ci sarà anche il grande Gigi D’Alessio, che non smette mai di sorprendere i suoi fan e quest’anno presenta “Assaje”, ultimo singolo interamente in napoletano, un omaggio alla sua terra d’origine; altro grande nome della musica italiana, Ermal Meta, con “Uno”, capace di trasportare il pubblico in mondo parallelo fatto di musica e parole; ci sarà anche Gaia, per il secondo anno sul palco di Otranto, che farà ballare il pubblico dell’arena e quello a casa con la sua “Boca”, impreziosito dalla collaborazione con il rapper giamaicano Sean Paul. Tanti debutti sul palco di Battiti nella seconda puntata dello show: oltre ad Aka7even, saliranno per la prima volta sul palco della radio del sud un altro talento lanciato da Amici, Tancredi, con “Las Vegas”, una delle rivelazioni di quest’anno, La Rappresentante di Lista, con il brano sanremese “Amare”, Gio Evan, con il suo nuovo singolo “Metà mondo”, Boro Boro con Cara (che invece sul palco di Battiti c’è già stata l’anno scorso) con “Que Tal”, e Jasmine, con la sua “Calamite”.

Dopo la splendida esibizione “on the road” della prima puntata dal Castello di Lecce, salirà sul palco di Otranto per la seconda puntata Alessandra Amoroso, che infiammerà il pubblico di Battiti con il suo “Sorriso grande”.

Torneranno anche Dotan, Shade, i Boomdabash e Baby K, Irama, Francesca Michielin, Annalisa e Federico Rossi e poi la coppia del momento, Fedez e Orietta Berti.

Infine gli “on the road”: Malika Ayane da Martina Franca, i Pinguini Tattici Nucleari da Gravina in Puglia e Shiva da Vieste.

Dunque un’altra grande serata di musica, condotta da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, con Mariasole Pollio inviata tra il pubblico. La regia televisiva è firmata da Luigi Antonini.

Il Radio Norba Cornetto Battiti Live è supportato da brand italiani ed internazionali di primissimo livello. Fra tutti Coca-Cola, main sponsor e brand iconico nel cuore di intere generazioni. Gold sponsor e fornitore tecnico ufficiale Givova. Non mancheranno top brand del territorio: Gruppo Megamark con i supermercati Dok e Famila, Carta Wow, Acqua Orsini, Deliziosa, P. Petroli e Sinisi. Hair Sponsor ufficiale, Wella Professionals.

Radio Norba, la radio del sud, è la prima Superstation al Sud e nel 2020 si conferma leader assoluta in Home Area superando per ascolti anche tutte le reti nazionali. L’attuale area di diffusione comprende Puglia, Basilicata, Molise, Abruzzo, Campania e parte del Lazio.

Anche Radio Norba Tv per il 2020 si conferma in vetta alla classifica come prima Tv musicale in Home Area, conquistando il quarto posto nel ranking nazionale. Il canale è visibile in digitale terrestre al canale 19 in home area e in tutta Italia in chiaro al canale 730 di Sky, oltre che in streaming su sito e App Radio Norba, disponibile per iOS e Android.

Dal 31 maggio l’emittente ha una nuova sede, il “The Heart“, che si estende su una superficie di oltre 3mila mq e dispone tra l’altro di un contenitore per eventi live, digital rooms per la creazione di contenuti digitali e di 4 nuovi studi per le dirette.

La piattaforma Radio Norba si arricchisce di 4 nuove Radio Digitali: Radio Norba Italiana, Radio Norba Battiti, Radio Norba Joy e Radio Norba Amore. L’intera offerta editoriale è accessibile in audio (Fm, Dab, streaming web e app, smart speaker), in video (Ddt, Sky, Hbbtv, streaming web e app) e sui social (Instagram, Facebook, YouTube, Twitter).

www.radionorba.it. Per qualsiasi informazione:

(immagine: tratta da tgnorba)