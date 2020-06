Di seguito una comunicazione degli organizzatori:

Sono attive le prenotazioni per gli appuntamenti in programma dall’8 all’11 luglio al festival Il Libro Possibile nelle location del Lungomare Cristoforo Colombo, della Banchina ‘Pirelli Cinturato’ e della Banchina ‘Puglia365’ del Porto turistico di Polignano a Mare. Le prenotazioni possono essere effettuate all’indirizzo https://ticket.libropossibile.com/ o al Libro Possibile Caffè in via Caduti di via Fani a Polignano a Mare. Gli incontri nelle tre location sono a pagamento; il ticket di 3 euro sarà interamente devoluto in beneficenza.

In allegato un comunicato riassuntivo della manifestazione e il programma, che ricordiamo essere provvisorio e soggetto a cambiamenti. Gli aggiornamenti in tempo reale sul sito www.libropossibile.com

Appuntamenti Libro Possibile 2020

(L’intero programma è parziale e suscettibile di variazioni. Tutti gli aggiornamenti su www.libropossibile.com )

8 LUGLIO

Lungomare Colombo

Luca Parmitano (in collegamento web) – Viaggiatori del tempo e dello spazio

Edoardo Bennato – Girogirotondo

Chiara Gamberale – Come il mare in un bicchiere

Ministro Francesco Boccia – Viaggiatori di oggi: il ruolo della politica

Niccolò Fabi – Tradizione e tradimento

Porto turistico Cala Ponte Marina

Banchina Pirelli Cinturato

Gabriella Genisi – I quattro cantoni

Filippo Magnini – La resistenza dell’acqua. La mia storia

Javier Cercas (in collegamento web) – Terra alta

Peter Gomez – Dovere di cronaca

Gordon – Lezioni d’amore

Banchina Puglia 356

“AAVV – Il Grand Mausolée di Polignano”

Annarita Briganti – Alda Merini. L’eroina del caos

Patrizia Caraveo – Il cielo è di tutti

Lamberto Maffei – Elogio della parola

Pietro Greco – Errore

Sandra Lucente – Itinerari matematici in Basilicata

9 LUGLIO

Lungomare Colombo

Pietro Grasso – Le parole di Paolo Borsellino ai ragazzi

Lawrence Wright – Pandemia, David Quammen – L’albero intricato (in collegamento web)

Vincitore PREMIO STREGA edizione 2020

Nicola Gratteri – Acqua santissima.

Francesca Santolini – Profughi del clima con Marco Cappato e Giobbe Covatta

Fabio Volo – Una gran voglia di vivere

Porto turistico Cala Ponte Marina

Banchina Pirelli Cinturato

Maurizio Gentilini – Chiara Lubich

Emilio Iodice – Quando il Coraggio Era l’Essenza della Leadership

Diego De Silva – I valori che contano

David Riondino – Sussidiario

Luca Marfé – Yes, we Trump Federico Rampini (in collegamento web) – Oriente e Occidente

Mario Tozzi e Lorenzo Baglioni – Io al clima non ci credo

Pago – Vagabondo per amore

Banchina Puglia 356

Pasquale Pellegrini – Scienze e spiritualità

Marco Ferrazzoli – Il superdisabile

Franco Cardini – Il grande racconto delle crociate

Michele Partipilo – Oblio della notizia

Federica De Paolis – Le imperfette

Carla Petrocelli – Il computer è donna

Annarita Briganti e Giorgia Messa – Reboot

10 LUGLIO

Lungomare Colombo

Premio Fondazione Megamark con Antonio Stornaiolo ed Emilio Solfrizzi

Antonio Calabrò – Oltre la fragilità con Carlo Cottarelli

Ferruccio de Bortoli – Ci salveremo

Marco Tronchetti Provera e Walter Veltroni Da Italia-Germania 4-3 al lockdown, storia di 50 anni d’Italia

Oscar Farinetti – Serendipity

Porto turistico Cala Ponte Marina

Banchina Pirelli Cinturato

Franco Passacantando, Leonardo Patroni Griffi e Aurelio Valente – L’Europa dopo il coronavirus

Mons. Filippo Santoro – Querida Amazonia amata Italia Interviene Mario Tozzi

Antonio Padellaro – La strage e il miracolo interviene Roberto Scarpinato

Federica Angeli – Il gioco di Lollo

Gabriella Nobile – I miei figli spiegati a un razzista

Andreas Müller e Veronica Peparini – L’amore non è un numero

Erica Mou e Cosimo Damiano Damato – Fate l’amore

Erica Mou – Nel mare c’è la sete

Banchina Puglia 356

I percorsi enogastronomici per il rilancio del paese

Giovanni Maga – Quando la cellula perde il controllo

Il viaggio: dal turismo archeologico al turismo spaziale, Giuliano Volpe – Archeologia pubblica

Giovanni Angiolini – Il mio metodo wellness

Egidio Ivetic – Storia dell’Adriatico

Mattia Ferrari e Nello Scavo – Pescatori di uomini

Marcello Simoni – Il segreto del mercante di libri

Ema Stokholma – Per il mio bene

11 LUGLIO

Lungomare Colombo

David Leavitt (in collegamento web) – Il decoro Interviene Myrta Merlino

Luciano Canfora – Europa gigante incatenato Interviene Ferruccio de Bortoli

Moni Ovadia e Dario Vergassola – Se vuoi dirmi qualcosa, taci

Ministro Sergio Costa

Beppe Severgnini – Una primavera stranissima

Luca Bianchini – Baci da Polignano

Marco Travaglio – Prima e dopo la cura

Porto turistico Cala Ponte Marina

Banchina Pirelli Cinturato

Lucilla Crudele, Loreto Gesualdo, Franco Introna, Christian Mantuano, Giovanni Migliore – Io resto in corsia

Walter Veltroni – Odiare l’odio

Pierluigi De Palma – Bari calling con Rocco Papaleo

Mario Giordano – Sciacalli

Ilaria Capua – Il dopo

Brunello Cucinelli

Luca Telese – Cuori rossoblù con Giuseppe Cruciani

Giulia Salemi – Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato

Banchina Puglia 356

Onofrio Pagone – Premio Letterario Nazionale Melina Doti “Le radici al tempo dei social”

Paolo Borrometi – Il sogno di Antonio

Elio Sannicandro – Piano regionale delle ciclovie in Puglia

Dominique Venner – Ernst Jünger

Fabiano Amati e Nicola Laforgia – Vaccini e minori tra disinformazione e falsi miti

Sara Loffredi e Marco Lillo – La casa di Paolo

Georgette Polizzi – I lividi non hanno colore