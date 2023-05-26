Di Mauro Mari:



Venerdì sera a Bari, il “White Party” del vino pugliese

La Puglia del vino torna a vestirsi di bianco. Nello splendido scenario del Fortino Sant’Antonio di Bari torna “Bianca di Puglia”, rassegna dedicata ai vini bianchi pugliesi, organizzata dalla delegazione barese dell’Associazione Italiana Sommelier. In questa nona edizione saranno oltre 60 le cantine rappresentate ed oltre 200 le etichette proposte. Vino, ma non solo: prima della rassegna si terrà il convegno “BIANCO LEVANTE, Origine dei vini bianchi più ad est d’Italia tra genetica e mito” sviluppato dal Prof. Attilio Scienza, autore di innumerevoli studi e pubblicazioni sull’analisi antropologica della vite. Ad accompagnare la degustazione anche prodotti tipici murgiani e un duo musicale, Luciana Carbonara voce e Pietro Lavopa al sax. Il costo di partecipazione è di € 30,00.

M.M.