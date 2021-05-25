Di Francesco Santoro:



La comunità scientifica pugliese piange la scomparsa di Riccardo Giorgino, professore emerito dell’Università di Bari e fondatore della Scuola di endocrinologia del Policlinico. «Una vita dedicata alla medicina e una straordinaria passione per la ricerca scientifica- commentano i vertici della principale struttura sanitaria della Puglia-. Il mondo scientifico perde una delle personalità più rappresentative che ha contrassegnato la storia della sanità pugliese. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, l’assessore alla Sanità, Pier Luigi Lopalco, l’azienda ospedaliero-universitaria barese e il direttore generale Giovanni Migliore partecipano al dolore del figlio, professor Francesco Giorgino, e dei familiari».