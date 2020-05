Francesco Rocca, presidente della Croce Rossa italiana, si appella ai cittadini: rispondete allo 065510 perché non è il numero di una truffa telefonica ma quello della Croce Rossa.

Le prime 7300 telefonate effettuate da ieri hanno fatto emergere la diffidenza notevole da parte dei cittadini nei confronti di quel call center: sei su dieci non si fidano. Invece è la campagna di indagine sierologica, di ministero della Salute, Istat e Croce Rossa, per la quale da ieri un campione di 150mila italiani (fra cui 8064 pugliesi) può ricevere la telefonata dallo 065510 per dare la disponibilità al prelievo di sangue. L’indagine sierologica è finalizzata a tracciare i cittadini che hanno sviluppato anticorpi al corona virus.

DENOMINAZIONE REGIONE Puglia Etichette di riga Somma di campione di partenza Bari 2508 Adelfia 69 Altamura 141 Bari 654 Bitonto 110 Bitritto 61 Capurso 58 Casamassima 78 Cellamare 46 Conversano 55 Corato 97 Gioia del Colle 53 Gravina in Puglia 87 Grumo Appula 49 Locorotondo 55 Modugno 78 Mola di Bari 51 Molfetta 120 Monopoli 99 Noci 79 Noicattaro 50 Palo del Colle 86 Putignano 51 Rutigliano 72 Ruvo di Puglia 49 Santeramo in Colle 53 Terlizzi 53 Triggiano 54 Barletta-Andria-Trani 780 Andria 201 Barletta 188 Bisceglie 112 Canosa di Puglia 59 Minervino Murge 52 Trani 111 Trinitapoli 57 Brindisi 787 Brindisi 175 Ceglie Messapica 39 Cisternino 53 Fasano 80 Francavilla Fontana 73 Mesagne 53 Oria 58 Ostuni 61 San Michele Salentino 66 San Vito dei Normanni 71 Torre Santa Susanna 58 Foggia 1249 Castelnuovo della Daunia 59 Cerignola 118 Foggia 302 Lucera 66 Manfredonia 116 Orsara di Puglia 60 Orta Nova 67 San Giovanni Rotondo 54 San Marco in Lamis 56 San Nicandro Garganico 58 San Severo 105 Serracapriola 55 Stornara 63 Troia 70 Lecce 1590 Campi Salentina 62 Castro 63 Cavallino 53 Copertino 48 Corsano 64 Cutrofiano 54 Galatina 52 Galatone 66 Gallipoli 82 Lecce 190 Leverano 57 Nardò 63 Novoli 64 Porto Cesareo 64 Ruffano 57 Sannicola 59 Scorrano 54 Sogliano Cavour 66 Squinzano 53 Taviano 70 Tiggiano 60 Trepuzzi 60 Ugento 73 Uggiano la Chiesa 56 Taranto 1150 Faggiano 62 Ginosa 46 Grottaglie 63 Leporano 59 Manduria 62 Martina Franca 99 Massafra 64 Mottola 64 Palagiano 65 Pulsano 61 San Giorgio Ionico 60 Statte 53 Taranto 392 Totale complessivo 8064