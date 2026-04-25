Ultima giornata del campionato di calcio di serie C, stagione regolare. Nel girone C fra le altre partite Benevento-Audace Cerignola, Foggia-Salernitana, Potenza Monopoli, Team Altamura-Casarano. Tutte con inizio alle 18. Particolarmente complicata la situazione del Foggia terzultimo, con Siracusa e Trapani già retrocesse. Il Foggia può sperare nei playout ma devono essere ridotte le distanze dal Giugliano quartultimo con 36 punti. Con oltre otto punti di distacco non si disputa il playout e la terzultima retrocede direttamente.
Serie D girone H, penultima giornata: Barletta già promosso, Acerrana già retrocessa. Si disputano oggi (ore 15) Afragolese-Gravina in Puglia, Barletta-Acerrana, Ferrandina-Nardò, Martina-Heraclea, Manfredonia-Fidelis Andria, Paganese-Nola, Pompei-Virtus Francavilla Fontana, Real Normanna-Città di Fasano, Sarnese-Francavilla in Sinni.
Eccellenza pugliese, ultima giornata: Brindisi già promosso, Bisceglie promosso in quanto finalista di Coppa Italia, Gallipoli e Virtus Mola (149 reti subite finora) retrocessi. Si disputano oggi (ore 16,30) Atletico Acquaviva-Bisceglie, Bitonto-Taurisano, Brilla Campi-Soccer Massafra, Canosa-Polimnia, Galatina-Atletico Racale, Taranto-Gallipoli, Ugento-Novoli, Unione calcio-Nuova Spinazzola, Virtus Mola-Brindisi. Riposa: Toma Maglie. Ritirato: Foggia Incedit.