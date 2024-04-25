Di seguito un comunicato diffuso dai responsabili:



Continua l’attività per la Polisportiva Basket Martina e per i campionati giovanili, nei quali è impegnata, cominciano a delinearsi i primi verdetti.

E’ terminato il campionato U13 – NBA Junior per i ragazzi dei coaches Cito e Agrusta con un ottimo bilancio, avendo vinto 16 gare su 18 incontri disputati tra la prima e la seconda fase. Resta comunque l’amaro in bocca per l’ultima gara persa in casa, nei confronti della Fortitudo Francavilla, ottima squadra competitiva partecipante al campionato U13 Elite nella prima fase. Una vittoria avrebbe consentito all’Atlanta Hawks-Pol. Basket Martina, di prendere parte ai play off (quarti di finale) come migliore seconda classificata del raggruppamento Est Conference formato da tre gironi (15 squadre). Tuttavia i ragazzi griffati BCC Locorotondo, continueranno la preparazione disputando amichevoli con Società blasonate in preparazione della partecipazione al Torneo Internazionale GiuglioBasket in programma a Giulianova dal 29 giugno al 3 luglio.

L’Under 14 gruppo “sperimentale”, ma in fase di crescita, seguito dal duo Valzani junior e Cito alla fine del girone di andata della Coppa Puglia, è in testa alla classifica con quattro vittorie su altrettanti incontri disputati. Una bella soddisfazione in virtù della mancata ammissione alla Fase Gold e per il fatto che la compagine sta registrando notevoli progressi, elementi che fanno ben sperare per l’eventuale accesso ai play off di questa fase.

Gruppo collaudato quello dell’Under 15 che nonostante alcune importanti defezioni iniziali, il nucleo storico composto da Devito, Dilonardo, Carbotti e Sciabica ha confermato la validità e bontà del loro percorso di crescita, ottenendo importanti riscontri sul campo e indirizzando il cammino per il prosieguo della stagione su binari importanti.

La squadra condotta dal duo Marco Valzani-Pettenuzzo, inserita in un girone insidioso della Coppa Puglia, composto da SBM, Fortitudo Francavilla, Jumpers Casamassima e Montedoro San Giorgio Jonico, ambisce ai play-off in virtù di un brillante inizio con le vittorie su Fortitudo Francavilla e SBM nelle prime due gare disputate.

Discorso a parte merita la compagine Under 17, squadra composta da elementi di spicco, ma che non hanno ancora trovato un equilibrio e un amalgama giusto. Queste condizioni non hanno consentito l’accesso alla fase oro, pertanto, ci si attende dai ragazzi guidati dai coaches Pettenuzzo e Valzani un riscatto nella Coppa Puglia con l’obiettivo di centrare i play-off.

Tommaso e Giuseppe Marangi coadivati da Martino Angelini, Christian Castellana, Piergiuseppe Schena e Mauro Basile sapranno riscattare l’unica sconfitta subita dalla Devil’s Nardò (di un solo punto) per ribaltare la posizione in classifica nei confronti della squadra leccese di coach Massimo Dima.

Appuntamento il 18 maggio a Nardò. Questo gruppo, inoltre, sarà impegnato a Giulianova dal 20 al 24 giugno per il torneo internazionale GiuglioBasket.

Infine una nota positiva per l’attività frenetica del settore minibasket. Tante le iniziative alle quali la Società martinese ha partecipato; a partire dai vari Campionati organizzati dal Comitato Regionale Minibasket delle categorie Esordienti, Aquilotti, Scoiattoli e Pulcini, fino ad arrivare alla partecipazione del Jamboree regionale Aquilotti svoltosi a San Donaci (BR) e ai tornei organizzati dalle altre associazioni sportive quali la Pielle Matera (Minibasket in Piazza per Aquilotti dal 16 al 22 giugno)) e il Basket Corato (Memorial Antonio Gallo per Scoiattoli 19 maggio).

Di tutto ciò siamo grati innanzitutto alle famiglie dei nostri tesserati e alle numerose aziende che ci hanno supportato con la loro sponsorizzazione: la BCC Locorotondo, con il suo Consiglio Direttivo presieduto dall’Avv. Antonio Convertini, nostro Gold Sponsor, e la GIESSE di Bruno e Basta, Premium Sponsor del Settore Giovanile di questa stagione.

Per il Settore Minibasket, invece, ringraziamo la presenza delle aziende Berwich, GM LAB e Aron srl, che ci hanno permesso di supportare numerose iniziative rivolte ai piccoli che si affacciano alle nostre attività cestistiche, facendo incrementare notevolmente il numero degli iscritti.

L’auspicio è che quanto prima, la nostra città possa destinare altri spazi al coperto idonei (es. palloni tensostatici) alla crescente richiesta di attività sportiva, nello specifico pallacanestro, per cercare di tornare ai livelli di qualche decennio fa, quando grazie alla DueEsse la nostra pallacanestro ha calcato per un decennio, palcoscenici di alto livello (serie B nazionale).