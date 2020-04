La notizia è riportata da Repubblica. Il presidente dell’Ordine dei medici della provincia Bat, Delvecchio, parte dal fatto che la sede dell’Ordine, a Trani, ha sede in una via tuttora priva di intitolazione. Così ha deciso che fosse il caso di chiedere ai sindaci pugliesi di intitolare strade ai medici vittime del corona virus: 150 finora in Italia.

(immagine: tratta da profilo Ordine dei medici della provincia Bat)