rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Bari: cadavere in un negozio Fermato il titolare. L'uomo era scomparso da un mese

Puglia, maltempo: allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo: anche vento fino a burrasca e mareggiate

26 Marzo 2026
allerta temporali vento

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla prossima mezzanotte per venti ore. Si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sui restanti settori, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate ed attività elettrica.Venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali; mareggiate lungo le coste esposte.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

carabinieri notte

Bisceglie: l’indagine per l’omicidio del 62enne ucciso per errore. Criminalità, il ministro in Puglia nei prossimi giorni Preoccupa l'escalation

binario

Treni: manutenzione di un tratto della linea adriatica fra Termoli e Lecce, da oggi variazioni e cancellazioni Fino al 12 maggio

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione