Di seguito il comunicato:

Sarà presentato a Grottaglie venerdì 27 marzo alle ore 18:00, presso la Bottega Mastro, in via Messapia n°42 a Grottaglie (TA), il volume

Sarà presentato a Grottaglie venerdì 27 marzo alle ore 18:00, presso la Bottega Mastro, in via Messapia n°42 a Grottaglie (TA), il volume “Italia e Iran 1857-2015 – Diplomazia, politica ed economia” curato dai professori Rosario Milano, Federico Imperato, Luciano Monzali e Giuseppe Spagnulo.

Edito da Editoriale Scientifica nella collana “Memorie e studi diplomatici” diretta da Stefano Baldi, il libro tratta per più di un secolo di storia i rapporti fra Italia e Asia, offrendo un affaccio documentato sulla politica estera italiana con l’Oriente, il Medio Oriente e il Mediterraneo.

In un momento storio in cui i rapporti internazionali sono sempre più caldi a causa della guerra in corso, il circolo Pier Paolo Pasolini di Grottaglie, ha voluto affrontare la tematica approfondendo le relazioni diplomatiche, politiche ed economiche fra Italia ed Iran, in più di un secolo di 100 anni.

Alla presentazione, dal titolo “Attraverso il passato, capire il presente, costruire il futuro”, interverrà il curatore del libro Giuseppe Spagnulo, col quale dialogheranno Enzo Pilò dell’associazione Babele e Silvio Labbate professore associato di Storia contemporanea dell’Università del Salento. Le conclusioni saranno affidate all’assessore di AVS della Regione Puglia Marina Leuzzi. A moderare l’incontro, la giornalista Anna Rita Palmisani.

L’evento è inserito all’interno della mostra d’arte Mulieribus, visitabile ancora fino al 29 marzo.

curato dai professori Rosario Milano, Federico Imperato, Luciano Monzali e Giuseppe Spagnulo.

Edito da Editoriale Scientifica nella collana “Memorie e studi diplomatici” diretta da Stefano Baldi, il libro tratta per più di un secolo di storia i rapporti fra Italia e Asia, offrendo un affaccio documentato sulla politica estera italiana con l’Oriente, il Medio Oriente e il Mediterraneo.