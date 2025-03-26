Di seguito il comunicato:

Alla Cittadella degli artisti di Molfetta il documentario premiato agli Oscar 2025 No other land. Per la rassegna Cine Cittadella mercoledì 26 marzo e giovedì 27 marzo doppia proiezione (ore 18 e 20.30) del film diretto da Yuval Abraham, Basel Adra, Hamdan Ballal e Rachel Szor.

No other land racconta, giorno dopo giorno e violenza dopo violenza, la distruzione della piccola comunità rurale di Masafer Yatta, in Cisgiordania, da parte dell’esercito israeliano. Una barbarie a cui l’attivista palestinese Basel AdraBasel assiste sin dall’infanzia e che a un certo punto inizia a documentare con la videocamera, mentre assiste alla progressiva cancellazione di Masafer Yatta che avviene ogni volta che i carri armati e le ruspe mandate da Israele fanno incursione nel villaggio e i soldati distruggono le case delle famiglie e le strutture sociali ritenute abusive. Ciò a cui il giovane Basel sta assistendo è il più grande atto singolo di sfollamento forzato mai effettuato nella Cisgiordania occupata dalle truppe israeliane. Sullo sfondo delle macerie, nasce l’amicizia tra l’attivista e il giornalista israeliano Yuval, che si unisce alla lotta e collabora alla documentazione di ciò che sta avvenendo.

“Nessuno di noi ha esperienza di documentari, così abbiamo deciso di intraprendere questo viaggio insieme come parte del nostro attivismo – raccontano Yuval Abraham e Basel Adra – Abbiamo filmato, scattato foto e scritto, e abbiamo pensato che fosse molto importante fare questo documentario per presentarlo al pubblico, soprattutto nel mondo occidentale, dove le persone non sanno chi e cosa i loro governi stiano sostenendo“. Il 26 marzo prima della proiezione in programma un incontro con il videomessaggio di Riccardo Noury (portavoce Amnesty International – Italia), Taysir Hassan (Comunità palestinese Puglia Basilicata) e gli attivisti di Amnesty International Circoscrizione Puglia-Matera.

Biglietto intero 6 euro, disponibile al botteghino della Cittadella degli artisti (via Bisceglie 775, Molfetta), attivo dalle ore 17 e chiuso il lunedì. Prevista anche la possibilità di usufruire della promozione #Cittadellacard per l’acquisto a prezzo scontato per quattro, sei, otto ingressi o dieci alle proiezioni. Accettate Carta docente e Carta Giovani nazionale. Per info si può chiamare il numero 392 16 38 782.

Cine Cittadella è un progetto a cura della Società cooperativa Teatri di Bari.