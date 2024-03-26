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Puglia, treni: la frana sui binari e l’inchiesta per terrorismo dopo gli allarmi bomba Interruzione tra Benevento ed Ariano Irpino sulla linea Caserta-Foggia

26 Marzo 2024
mde

La procura distrettuale antimafia di Bari ha aperto un’inchiesta, per ora a carico di ignoti. Dopo gli allarmi bomba di ieri nelle stazioni ferroviarie di Trani, Barletta e Bari Palese ed in alcune scuole delle stesse città è necessario indagare per fare immediatamente chiarezza.

—–

Di seguito un comunicato diffuso da Trenitalia:

Aggiornamento

La circolazione è sospesa tra Benevento e Ariano Irpino per un movimento franoso.

Ancora in corso l’intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione.

La circolazione è sospesa fino a nuovo avviso e sarà riattivata non appena saranno garantite le condizioni di sicurezza.

I treni Alta Velocità e Intercity  possono subire limitazioni di percorso, cancellazioni e sostituzioni con bus come da programma, con aumento dei tempi di percorrenza nella tratta interessata.

È possibile rinunciare o riprogrammare il viaggio.

Programma dei treni Alta Velocità valido da mercoledì 20 marzo

Programma dei treni Intercity e Intercity Notte valido da giovedì 21 marzo a sabato 13 aprile

Puoi conoscere l’andamento del tuo treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione di tuo interesse con Cerca Treno.


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