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Film pugliese per la storia vera di un pugliese, il primo mostro d’Italia: “Percoco” proiettato al Bif&st Bari, consensi per la pellicola prodotta dal martinese Cesare Fragnelli

26 Marzo 2023
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Film di Pierluigi Ferrandini, con Gianluca Vicari. Film pugliese, realizzato in Puglia con il sostegno di Apulia film commission e produttore di Martina Franca, Cesare Fragnelli di Altrestorie. Proprio a Martina Franca, dal 14 aprile, anteprima al cinema Verdi.

Nel giorno che è stato anche quello della masterclass di Fabrizio Bentivoglio, al festival internazionale del cinema Bari ha ospitato la prima di “Percoco”. La storia vera, risalente al 1956, ottimamente rappresentata, del primo mostro d’Italia. Pugliese.

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