Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:



“Alessandro Gassmann è stato di parola e oggi ha consegnato i 200 alberi promessi a Taranto. Non è stato solo un atto di estrema generosità ma un gesto simbolico che ha significato prendersi cura di un luogo, di una comunità, delle persone, del paesaggio e dell’ambiente. Ha deciso di acquistare gli alberi, piantati nei pressi della casa circondariale, con i proventi del suo libro “Io e i Green Heroes”, che ha presentato oggi in città. E gli alberi saranno curati proprio dai detenuti del carcere. Gassman è un artista, legato alla nostra terra, che ha investito nel nostro sogno comune di rilanciare e riqualificare una città straordinaria come Taranto. Per questo lo ringrazio a nome di tutta la Regione”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, dopo la consegna e messa a dimora di 200 alberi donati oggi a Taranto dall’attore e regista Alessandro Gassman.

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

