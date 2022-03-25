Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
“Alessandro Gassmann è stato di parola e oggi ha consegnato i 200 alberi promessi a Taranto. Non è stato solo un atto di estrema generosità ma un gesto simbolico che ha significato prendersi cura di un luogo, di una comunità, delle persone, del paesaggio e dell’ambiente. Ha deciso di acquistare gli alberi, piantati nei pressi della casa circondariale, con i proventi del suo libro “Io e i Green Heroes”, che ha presentato oggi in città. E gli alberi saranno curati proprio dai detenuti del carcere. Gassman è un artista, legato alla nostra terra, che ha investito nel nostro sogno comune di rilanciare e riqualificare una città straordinaria come Taranto. Per questo lo ringrazio a nome di tutta la Regione”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, dopo la consegna e messa a dimora di 200 alberi donati oggi a Taranto dall’attore e regista Alessandro Gassman.
Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:
26 Marzo al BIF&ST
11:00 – TEATRO PICCINNI- Incontro con
IL SILENZIO GRANDE
Presenti: Maurizio De Giovanni, Andrea Ozza, Alessandro Gassmann
premio Furio Scarpelli per la migliore sceneggiatura
13.00 TEATRO MARGHERITA -Conferenza stampa
GIANNI MINA’ UNA VITA DA GIORNALISTA
MARIA PIA AMMIRATI (Direttore di Rai Fiction)
15.00 – TEATRO PICCINNI – evento speciale
THE STORY OF FILM: A NEW GENERATION di Mark Cousins (160’) Presente: Andrea Romeo (distributore)
16.00 – TEATRO PETRUZZELLI – evento speciale
L’ONDA LUNGA Storia extra-ordinaria di un’associazione Presenti: Francesco Ranieri Martinotti (regista), Alessandro Rossetti (sceneggiatore), Andrea Fornaciari, (musicista) Camillo Esposito (produttore)
17.00 – TEATRO KURSAAL – Cinema&Fiction
ROMANZO RADICALE-IO SONO MARCO PANNELLA (90’)
Presenti: Mimmo Calopresti (regista) Andrea Bosca (attore) Clio Calopresti (attrice) Maria Pia Ammirati (direttore Rai Fiction) Paola Ferrari De Benedetti, Paola Lucisano
18.00 – TEATRO MARGHERITA Cinema&Libri
Alessandro Gassmann ( IO E I #GREENHEROES. Perché ho deciso di pensare verde)
Modera Rocco De Franchi
18.30 – TEATRO PETRUZZELLI – evento speciale
BELLA CIAO – Per la liberà di Giulia Giapponesi Presenti: Vinicio Capossela, Giulia Giapponesi (regista), Antonio Badalamenti (Produzione Palomar) Fabrizio Zappi (direttore Rai doc) Andrea Romeo (distributore)
18.30 – TEATRO PICCINNI – evento speciale
STANLEYANDUS – THE PINOCCHIO PROJECT di Mauro Di Flaviano, Federico Greco e Stefano Landini
Presenti: Federico Greco, Stefano Landini (registi)
19.00 – TEATRO KURSAAL – Cinema&Fiction
TUTTO PER MIO FIGLIO di Umberto Marino
Presenti:Umberto Marino (regista), Giuseppe Zeno, Antonia Truppo (attori) Federico Scardamaglia (produttore) Maria Pia Ammirati (direttore Rai fiction)
20:30 – TEATRO PETRUZZELLI- Anteprime internazionali
Alessandro Gassmann, Maurizio De Giovanni, Andrea Ozza Premio Furio Scarpelli per la migliore sceneggiatura (per Il silenzio grande di Alessandro Gassmann)
Giacomo Scarpelli (sceneggiatore, consegna premio Furio Scarpelli)
A seguire HILL OF VISION
Presenti: Roberto Faenza (regista) Francesco Montanari (attore) Elda Ferri (produttrice)
Mario Capecchi (premio Nobel per la medicina)
21.30 – TEATRO PICCINNI – evento speciale
MARIANO RIGILLO E LA SUA FAMIGLIA TEATRALE ALLARGATA “ALL’ANTICA ITALIANA” di Gigliola Funaro
Presenti: Gigliola Funaro (regista), Mariano Rigillo (attore) e Maria Teresa Rossini