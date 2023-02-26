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Puglia, maltempo: ancora allerta vento per parte del barese, tarantino e Salento. Gallipoli: annullata la sfilata del carnevale Protezione civile, previsioni meteo

26 Febbraio 2023
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Fino alle 20 l’allerta della protezione civile della Puglia. Si fa riferimento a “persistenza di venti da forti a burrasca meridionali sulla Puglia centro-meridionale.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.

—–

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Gallipoli:

“A causa delle condizioni meteorologiche, dopo aver consultato gli esperti dell’Aeronautica Militare di Galatina, aver preso atto dell’allerta meteo divulgata dalla Protezione Civile siamo costretti ad annullare la sfilata di domenica 26 febbraio.  Ci abbiamo sperato fino all’ultimo, ma il vento non lascia scampo.

Dopo tanto, tantissimo lavoro, siamo veramente rattristati da questa scelta che non lascia alternative. In qualità di Primo Cittadino sono consapevole che non si possa venire meno ai doveri. Il dovere di garantire la sicurezza si pone in prima linea, sempre: un momento di festa non deve mai diventare un momento di dolore. Non posso, non possiamo permettere che questo accada. Consentire comunque la sfilata significherebbe ignorare quello che mi è stato comunicato e mettere in pericolo cittadini e visitatori.

Non posso permetterlo. Che dire? Il vento e la pioggia ci sono nemici.

Portiamo nel cuore il successo delle prime due giornate che hanno consacrato questa edizione come una delle più riuscite di sempre, iniziando già a lavorare per la nuova edizione. In queste ore stiamo anche ragionando con i maestri carristi ed i responsabili dei gruppi mascherati la data imminente in cui organizzare le premiazioni e, inoltre, non escludiamo una sfilata primaverile.

 

 

 

 

 

 

 

 

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