Di seguito il comunicato:

L’UDC della provincia di Lecce si conferma protagonista della scena politica locale, grazie all’impegno del dott. Alfredo Pagliaro, da poco nominato Commissario provinciale dal Segretario nazionale on. Cesa e dal Commissario regionale on. Chiarelli. Durante la recente assemblea provinciale, svoltasi all’Hilton di Lecce, è emersa chiaramente la forza e l’entusiasmo che caratterizzano il progetto politico dell’UDC, sostenuto da una partecipazione calorosa e convinta di esponenti e simpatizzanti.

I nuovi primi incarichi rappresentano un passo fondamentale per rafforzare ulteriormente il radicamento del partito sul territorio.

Alla guida della presidenza provinciale è stato scelto l’avv. Mario Petracca, figura di riferimento politico e amministrativo, già consigliere comunale di Cavallino, il cui contributo sarà determinante per il consolidamento dell’azione politica dell’UDC. Petracca ha ringraziato i vertici del partito per la fiducia e ha sottolineato come l’UDC nel Salento vanti nel recente passato significativi successi: «sono stati numerosi i rappresentanti in primo piano, per tutti sintetizzati nella figura del sen. Ruggeri, sotto la cui guida l’UDC ha raggiunto anche percentuali a doppia cifra diventando determinante nella politica e nelle istituzioni salentine e pugliesi. Il nostro è un partito che ha tutte le potenzialità e le risorse umane per affermarsi con ancor più forza nell’interesse del nostro Salento».

A Lecce, il partito definisce una struttura organizzativa chiara e strategica, affidandosi a tre figure di grande valore.

Antonio Manca, politico di esperienza, già amministratore a Monteroni di Lecce con la Democrazia Cristiana e consigliere provinciale a Brindisi, assume il ruolo di Commissario cittadino. La dott.ssa Elisabetta Ciccardi, reduce da un brillante risultato elettorale nelle ultime amministrative, è stata nominata Vicecommissario con ampio potere di delega e operatività, mentre il dott. Gianmarco Pagliaro, consigliere comunale tra i più suffragati nell’ultima competizione elettorale, sarà il punto di riferimento e di raccordo tra il partito e l’attuale amministrazione comunale.

Grande attenzione è stata riservata anche al ruolo delle donne, con Letizia Capoccia, candidata alle ultime elezioni comunali, nominata responsabile del movimento femminile cittadino, a dimostrazione dell’impegno del partito verso una politica sempre più inclusiva.

L’entusiasmo e la determinazione che animano l’UDC in provincia di Lecce si traducono in una chiara volontà di essere sempre più vicini ai territori e alle comunità. Nei prossimi giorni, il dott. Alfredo Pagliaro incontrerà esponenti politici e simpatizzanti per completare il percorso organizzativo, individuando ulteriori figure che contribuiranno a rafforzare il ruolo dell’UDC in tutta la provincia. Un impegno concreto per costruire il futuro con passione e competenza.