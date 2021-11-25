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Puglia, maltempo: allerta. Codice arancione per barese, valle d’Itria, tarantino e Salento Protezione civile, previsioni meteo

25 Novembre 2021
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Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 14 odierne per ventiquattro ore. Si fa riferimento a “precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale su Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati sul resto del territorio. Possibili locali fenomeni di esondazione legati al transito delle piene. Venti: da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte su Puglia meridionale.

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