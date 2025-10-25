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Udinese-Lecce 3-2 Calcio

25 Ottobre 2025
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Padroni di casa in vantaggio nel primo tempo, gol di Karlstrom. Raddoppio con Davis. Il Lecce ha riaperto la partita a metà del secondo tempo con Berisha, l’Udinese nel finale ha riportato a due le distanze grazie al gol di Buchsa. N’Dri ha realizzato nel sesto minuto di recupero la seconda rete dei salentini. I giallorossi, seguiti in Friuli da oltre mille tifosi, hanno disputato una buona gara ma che non ha portato punti in classificaddel campionato di calcio di serie A, dove con 6 punti il Lecce rimane nella parte bassa.

 

 

 

 

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