Di seguito un comunicato diffuso da Asbi Puglia:



Come ogni 25 ottobre, l’ Associazione Spina Bifida Italia – Puglia (ASBI Puglia) promuove la Giornata mondiale della Spina Bifida ed Idrocefalo.

La spina bifida e l’idrocefalo sono malformazioni congenite che colpiscono il bambino alla nascita, portando ad una vasta gamma di disturbi, tra cui la riduzione della forza muscolare o la paralisi degli arti inferiori, l’incontinenza urinaria ed infezioni del tratto urinario, l’incontinenza rettale, la stipsi o la diarrea. Per questo è importantissima la prevenzione con l’assunzione dell’acido folico, prima del concepimento e per le prime sette settimane di gravidanza.

I Comuni di Bari, Lecce, Brindisi, Foggia, Taranto, Barletta, Nardò, Molfetta, Carlantino, Monteroni di Lecce, Carosino, Bisceglie, Leporano, Trepuzzi, Canosa di Puglia, Presicce acquatica, Torremaggiore, Gioia del Colle, Altamura, Mesagne, Modugno, Bovino, Monte Sant’Angelo, Seclì, Conversano, Galatina, Margherita di Savoia, San Giovanni Rotondo ed Ascoli Satriano hanno aderito alla giornata illuminando le proprie vie, i propri monumenti, i propri palazzi di verde, colorando le città del colore della prevenzione.

In occasione della Giornata mondiale, l’associazione ha promosso la campagna di sensibilizzazione “Al mio fianco!”. Troppo spesso assistiamo ad episodi di discriminazione e di diritti dei disabili negati, per cui invitiamo i cittadini e la società civile ad indossare, in occasione della giornata mondiale del 25 ottobre, un nastrino verde. Pubblicheremo sulla pagina facebook @asbi puglia tutte le foto ed i selfie con il nastrino verde. Per questo invitiamo tutti a mandarci le loro foto col nastrino sui social o all’indirizzo info@asbipuglia.it

Ringraziamo tutti i Comuni aderenti per il loro supporto e quelli che vorranno partecipare