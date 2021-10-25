Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta.

Il primo con validità dalle 8 per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-meridionale con quantitativi cumulati moderati.”

Il secondo con validità dalle 8 per ventiquattro-trenta ore. Si prevedono “venti: dal primo mattino di domani, si prevedono venti di burrasca, con raffiche di burrasca forte, specie sui relativi settori ironici.”

Per entrambi i messaggi: rischio secondo gli schemi in basso, fonte protezione civile della Puglia.

Fra catanese e reggino scuole chiuse in diversi Comuni oggi perché il ciclone mediterraneo sta mettendo in grave difficoltà quelle zone. Rinvenuto in mattinata, nel paese siciliano di Scordia, il cadavere di un 67enne che era disperso, da ieri, con la moglie di cui proseguono le ricerche.