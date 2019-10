Di seguito un comunicato degli organizzatori:

Venerdì 25 Ottobre alle ore 21.00 presso Undercover Caffè Letterario di Martina Franca – Taranto

Conversazione con Giancarlo Caracciolo, autore del libro “Internet Ha Ucciso Il Rock” Les Flaneurs Edizioni e Puglia Rock + The Moonquakes live

Insieme al magazine fotografico Puglia Rock i The Moonquakes, giovanissima realtà rock tarantina fornirà la “colonna sonora” della conversazione attraverso la lettura condivisa di alcune parti del libro, che sarà accompagnata dalla chitarra e dalla voce della band.

“Internet Ha Ucciso Il Rock” – Sinossi

Lizzy è un’adolescente di Liverpool che rifugge dalle oppressioni della famiglia per cercare di incontrare il suo amore platonico, Paul McCartney. Jack ha il compito di trovare nei pressi di Woodstock un terreno grande abbastanza da ospitare il festival del secolo. Tyler vive nella Seattle degli anni Novanta e sogna di sfondare con la sua band per aiutare economicamente la sua famiglia. Vivono in tempi e luoghi diversi, ognuno con le proprie battaglie da combattere e i propri sogni da rincorrere ma tutti con la stessa passione: la musica. Alternando momenti narrativi ad altri di carattere divulgativo, undici fotografie di altrettante epoche storiche raccontano come i progressi tecnologici influenzino la musica e come questa a sua volta influenzi la società. Quello che resta è la portata rivoluzionaria del rock in tutte le sue declinazioni, la sua capacità di stravolgere un destino. E l’inesorabile affievolimento della sua fiamma nell’era digitale.

Si ringrazia il “Caffè Letterario – Undercover di Martina Franca”