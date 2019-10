Di seguito il comunicato:

Giovanni Allevi raddoppia in Puglia con l’Hope Christmas Tour. Alla preannunciata data di Lecce (12 dicembre, Teatro Politeama Greco) si aggiunge quella di Martina Franca, al Teatro Nuovo, il 13 dicembre (ore 21.30), sempre per la XIV edizione del Ghironda Winter Festival. Il musicista e compositore marchigiano presenterà il suo ultimo progetto musicale intitolato, per l’appunto, “Hope”, nuovo album legato alla magia del Natale in uscita nei negozi il prossimo 15 novembre.

Allevi, che accanto ad alcuni inediti da lui stesso composti proporrà l’esecuzione di alcune tra le più famose melodie del Natale, in una originale rilettura per pianoforte, coro e orchestra sinfonica, sarà circondato da una grandiosa formazione che vede insieme il Coro dell’Opera di Parma, l’Orchestra Sinfonica Italiana e il Coro dei Pueri Cantores della Cappella Musicale del Duomo di Milano.

Biglietti per la data di Martina Franca a partire da 38 euro (esclusi i diritti di prevendita).

Info 080.4301150. Prevendita presso Marangi Strumenti Musicali a Martina Franca e online sul circuito Vivaticket.